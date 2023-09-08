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Московский листок

Уходим с Кавказа под свистки и улюлюканье

Опубликовано 08.09.2023 в разделе комментариев 3

лавров мид захарова
Уходим с Кавказа под свистки и улюлюканье

Спикер парламента Армении Ален Симонян, оскорбил представителя МИД России. Видимо, хорошо подумав, а вовсе не сгоряча.

Перепалка между политиками началась после того, как Симонян в резкой форме раскритиковал русских миротворцев за то, что те якобы не обеспечивают свободный проезд по Лачинскому коридору в Карабахе.

Официальный представитель России Мария Захарова указала своему оппоненту на неподобающий дипломату тон, который граничит с хамством.

Когда армянские журналисты спросили спикера парламента, что он думает по поводу этого замечания, тот ответил, что не будет комментировать слова "какой-то секретарши какого-то ведомства", поскольку это не его уровень.

Все это не событие, а маркер события - Россия теряет влияние на Кавказе. Теряет Кавказ. Если уж Армения показывает свои редкие и, мягко скажем, не слишком здоровые зубы, то дело зашло очень далеко.

Сначала мы потеряли Грузию - видимо, насовсем. Потом Азербайджан - только что представители Баку подписали инициативу по созданию международного трибунала по России и Белоруссии. Теперь уходит и Армения. Пашинян ненавидит Россию, а мы дали ему стать президентом самой надежной страны в Закавказье. И она перестала быть надежной. И то, что Лавров наполовину армянин, придает ситуации особый привкус сладковатой горечи...

Теперь мы очень активны в Африке. Скоро, думаю, чернокожие продавцы будут торговать бананами и героином на колхозных рынках Средней полосы.

А Кавказ куда-нибудь, да денется...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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А НА КАКОЙ ЧЛЕН НАМ ЭТО ЗАКАВКАЗЬЕ?!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 08.09.2023 10:32
Все эти овцелюбы и ослоЁбы живущие в так называемом Закавказье это источ
ни дармоедов, убийц и торговцев наркотиками и российскими продуктами за
повышенную цену на наших же базарах!Вся жидовская демагогия оправдывает
их присутствием у нас опасностью близости НАТО у наших южных границ.
А какая разница НАТО у нас у границ Белгорода или Грозного?Это уже неизбе
ность правления жидовской власти во главе с Шаломовым, но зато все чурки будут подконтрольны не продажным полицаям Росгвардии, а солдатам
Европы, которые их поставят раком!
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Re: На себя оборотиться...
Рычужка написал 08.09.2023 10:18
Респект.
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На себя оборотиться...
Serg0 написал 08.09.2023 10:06
Мы все потеряли в августе 1991 года, во время московского "майдана", когда горластая столичная шиза во главе с Боровым и Хакамадой волокла по улицам 300-метровый триколор, я пьяная гопота под руководством "мэра" в кепке снимала памятник Дзержинскому. Когда взвинченная толпа подсаживала на броневик ошалевшего от нежданного счастья свердловского алкаша. Разве тогда уже не было ясно, что кровавая историческая расплата будет неотвратима? Разве кто-то сомневался, что капитализм это война, разруха, одичание, голод? Теперь обвинять Армению, Грузию легко, они дают к тому все основания. Но разве не заигрывания с Западом, не предательство всех наших союзников, не мутные договоренности с Эрдоганом, да и вообще, представление каких-то идеалистических химер, вместо внятного коммунистического проекта, может кого-то вдохновить на стратегическое сотрудничество?
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