Уходим с Кавказа под свистки и улюлюканье

Спикер парламента Армении Ален Симонян, оскорбил представителя МИД России. Видимо, хорошо подумав, а вовсе не сгоряча.

Перепалка между политиками началась после того, как Симонян в резкой форме раскритиковал русских миротворцев за то, что те якобы не обеспечивают свободный проезд по Лачинскому коридору в Карабахе.

Официальный представитель России Мария Захарова указала своему оппоненту на неподобающий дипломату тон, который граничит с хамством.

Когда армянские журналисты спросили спикера парламента, что он думает по поводу этого замечания, тот ответил, что не будет комментировать слова "какой-то секретарши какого-то ведомства", поскольку это не его уровень.

Все это не событие, а маркер события - Россия теряет влияние на Кавказе. Теряет Кавказ. Если уж Армения показывает свои редкие и, мягко скажем, не слишком здоровые зубы, то дело зашло очень далеко.

Сначала мы потеряли Грузию - видимо, насовсем. Потом Азербайджан - только что представители Баку подписали инициативу по созданию международного трибунала по России и Белоруссии. Теперь уходит и Армения. Пашинян ненавидит Россию, а мы дали ему стать президентом самой надежной страны в Закавказье. И она перестала быть надежной. И то, что Лавров наполовину армянин, придает ситуации особый привкус сладковатой горечи...

Теперь мы очень активны в Африке. Скоро, думаю, чернокожие продавцы будут торговать бананами и героином на колхозных рынках Средней полосы.

А Кавказ куда-нибудь, да денется...

А.Б.