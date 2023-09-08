Уходим с Кавказа под свистки и улюлюканье

Спикер парламента Армении Ален Симонян, оскорбил представителя МИД России. Видимо, хорошо подумав, а вовсе не сгоряча.
Перепалка между политиками началась после того, как Симонян в резкой форме раскритиковал русских миротворцев за то, что те якобы не обеспечивают свободный проезд по Лачинскому коридору в Карабахе.
Официальный представитель России Мария Захарова указала своему оппоненту на неподобающий дипломату тон, который граничит с хамством.
Когда армянские журналисты спросили спикера парламента, что он думает по поводу этого замечания, тот ответил, что не будет комментировать слова "какой-то секретарши какого-то ведомства", поскольку это не его уровень.
Все это не событие, а маркер события - Россия теряет влияние на Кавказе. Теряет Кавказ. Если уж Армения показывает свои редкие и, мягко скажем, не слишком здоровые зубы, то дело зашло очень далеко.
Сначала мы потеряли Грузию - видимо, насовсем. Потом Азербайджан - только что представители Баку подписали инициативу по созданию международного трибунала по России и Белоруссии. Теперь уходит и Армения. Пашинян ненавидит Россию, а мы дали ему стать президентом самой надежной страны в Закавказье. И она перестала быть надежной. И то, что Лавров наполовину армянин, придает ситуации особый привкус сладковатой горечи...
Теперь мы очень активны в Африке. Скоро, думаю, чернокожие продавцы будут торговать бананами и героином на колхозных рынках Средней полосы.
А Кавказ куда-нибудь, да денется...
А.Б.
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РУССКИЙ ХОХОЛ написал 08.09.2023 10:32
ни дармоедов, убийц и торговцев наркотиками и российскими продуктами за
повышенную цену на наших же базарах!Вся жидовская демагогия оправдывает
их присутствием у нас опасностью близости НАТО у наших южных границ.
А какая разница НАТО у нас у границ Белгорода или Грозного?Это уже неизбе
ность правления жидовской власти во главе с Шаломовым, но зато все чурки будут подконтрольны не продажным полицаям Росгвардии, а солдатам
Европы, которые их поставят раком!
Рычужка написал 08.09.2023 10:18
Serg0 написал 08.09.2023 10:06