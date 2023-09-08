Росатом наращивает продажи урана

Бразилия впервые за 24 года закупила партию российского урана на 72 миллиона долларов, также "Росатом" будет обеспечивать топливом единственную в стране АЭС. Возобновились поставки в Индию, а США увеличили импорт более чем в два раза. Только за полгода Вашингтон заплатил Москве почти 700 миллионов долларов.

Такое чувство, что Росатом готов поставлять уран вообще кому угодно.

Ну зачем поставлять уран для США?

Я даже не про потенциал перезагрузки ядерных зарядов, которые у США направлены известно, куда. Я про бизнес: только что Вестиингауз вытеснил нас с украинского рынка топливных загрузок для АЭС, заметим, посроенных по нашим проектам. А мы им, стало быть, уран для их загрузок?

С Бразилией тоже странно - эта страна сама топливных загрузок для АЭС вроде не производит. Но в свое время, как раз чуть больше четверти века назад, пыталась развернуть свою атомную военную программу. Но отказалась от нее после расстрела Чаушеску, который тоже пытался. После этого закрылась ядерная программа не только в Румынии, но и в Бразилии. Но, похоже, не до конца.

Зато с Индией все ясно - страна строит ядерную триаду, и ни от кого нее скрывает этого.