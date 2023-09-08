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Московский листок

В Москве стартовали выборы мэра

Опубликовано 08.09.2023 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
В Москве стартовали выборы мэра

Также в ряде районов ТинАО жители города проголосуют за местных депутатов, сообщает официозная РГ, но это уже мелочи. Зато в Московской области тоже выборы губернатора, но об этом почему-то много не пишут.

Выборы чуть не завтра - и тишина!

Да и что там говорить? Как раз молчание - это главная фишка нынешних выборов. Как бы всем все понятно, но помалкивают... Тем более, что помалкивать после начала голосования требует и норма закона.

Дело к выборам. До избирателей дела нет

"Мало базарь!" - говорили в Ростове-на-Дону в тех местах, куда туристам ходить не рекомендовали...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Погонщик оленей побежал дальше..
Не смешите мои тапочки написал 08.09.2023 09:57
Он уничтожил все ларьки в Москве и области. За что его благодарит и уссавшийся губернатор Воробьв, причем птичкины фамилии только у еврейчиков. Все должны благодарить Эллочку-людоедочку.
И только наш незабвенный кремлевский агент своего раввина Лазара не вылезает из бункера и телевизора вместе со всеми двойничками. Але, гоп!
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