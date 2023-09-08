В Москве стартовали выборы мэра

Также в ряде районов ТинАО жители города проголосуют за местных депутатов, сообщает официозная РГ, но это уже мелочи. Зато в Московской области тоже выборы губернатора, но об этом почему-то много не пишут.

Выборы чуть не завтра - и тишина!

Да и что там говорить? Как раз молчание - это главная фишка нынешних выборов. Как бы всем все понятно, но помалкивают... Тем более, что помалкивать после начала голосования требует и норма закона.

Дело к выборам. До избирателей дела нет

"Мало базарь!" - говорили в Ростове-на-Дону в тех местах, куда туристам ходить не рекомендовали...

А.Б.