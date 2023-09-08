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Московский листок

Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря

Опубликовано 08.09.2023 в разделе комментариев 0

украина британия сунак
Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря

Официально - чтобы предотвращать удары по судам, перевозящим продовольствие или направляющимся в украинские порты, заявил британский премьер Риши Сунак в преддверии саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдать и собирать данные для отслеживания активности России в Черном море, предупреждать о признаках подготовки Россией нападений на гражданское судоходство или инфраструктуру в Черном море, а также выявлять ответственных за атаки, противодействуя ложным заявлениям, направленным на снятие подозрений с РФ»,— приводит слова Сунака его пресс-служба.

Смотрю на карту и не понимаю - где Британия, и где акватория Черного моря? Теоретически у Британии нет и быть не может никаких интересов в этом регионе. С чего вдруг она ведет там разведку?

В последний раз, кажется, британцы появлялись в этом регионе в войсками в начале ХХ века, когда армия Ататюрка нанесла им под Галолиполи самое внушительное поражение в их, британской, истории.

Уже во Вторую мировую войну британцам здесь было уже нечего делать.

Готовят третью, по сценарию Крымской войны?

 А.Б.



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