Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Работников будет набирать машина

Опубликовано 08.09.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

По прогнозам Goldman Sachs, до 300 миллионов рабочих мест в мире (около 18% всех работников планеты) с полной занятостью по всему миру могут быть каким-то образом автоматизированы новейшей волной искусственного интеллекта, которая породила такие платформы, как ChatGPT.

 

Уже с 1 сентября в правительство России начинает эксперимент по отбору сотрудников для госслужбы при помощи ИИ на платформе «Государственные кадры» на базе «Гостеха». Эксперимент должен продлиться всего два месяца. Однако цель уже обозначена: к 2030 году создать в стране новую HR-систему. За этими сообщениями уже кроется вполне очевидная вещь: люди с творческим подходом всё меньше нужны и коммерческим компаниям, и госструктурам. Ведь нейросети по определению могут только компилировать имеющиеся данные, но к самостоятельному творчеству не способны. И сотрудников будут выбирать преимущественно из средних людей, готовых строго выполнять утвержденный начальством алгоритм.

 

Но заменит ли ИИ людей? Прежде всего, творческих?

 

Об этом политолог, кандидати философских наук Андрей Иванов.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кто про что, а русские про выборы
Кто про что, а русские про выборы
07.09.2023
Работников будет набирать машина
Работников будет набирать машина
08.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Работников будет набирать машина (0)
Пустые корпуса оборонного завода. Подъём российской промышленности в действии (1)
Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря (0)
В Москве стартовали выборы мэра (1)
Росатом наращивает продажи урана (1)
Уходим с Кавказа под свистки и улюлюканье (3)
Кто про что, а русские про выборы (1)
США приступили к грабежу награбленного (8)
Генералы не воюют, а торгуют (4)
Полтавская. Полигон. Обращение к президенту как повод для уголовного дела. (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss