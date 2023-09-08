Работников будет набирать машина

По прогнозам Goldman Sachs, до 300 миллионов рабочих мест в мире (около 18% всех работников планеты) с полной занятостью по всему миру могут быть каким-то образом автоматизированы новейшей волной искусственного интеллекта, которая породила такие платформы, как ChatGPT.

Уже с 1 сентября в правительство России начинает эксперимент по отбору сотрудников для госслужбы при помощи ИИ на платформе «Государственные кадры» на базе «Гостеха». Эксперимент должен продлиться всего два месяца. Однако цель уже обозначена: к 2030 году создать в стране новую HR-систему. За этими сообщениями уже кроется вполне очевидная вещь: люди с творческим подходом всё меньше нужны и коммерческим компаниям, и госструктурам. Ведь нейросети по определению могут только компилировать имеющиеся данные, но к самостоятельному творчеству не способны. И сотрудников будут выбирать преимущественно из средних людей, готовых строго выполнять утвержденный начальством алгоритм.

Но заменит ли ИИ людей? Прежде всего, творческих?

Об этом политолог, кандидати философских наук Андрей Иванов.