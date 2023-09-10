Дикси. Драки, переработки. Требования персональных данных

Спецодежды нет, но расписаться обязан.

Как рассказали, обратившиеся в нашу редакцию работники «Дикси» (склад РЦ Шушары, г. Санкт-Петербург). Так, в настоящее время, всех работников заставляют расписываться за получение спецодежды. А что в этом плохого? А плохо то, что расписываться заставляют, а спецодежды не выдают. Отметим, что в «Дикси» уже были несчастные случаи, связанные с отсутствием у работников защитных ботинок (https://dzen.ru/a/ZInGpwPltUbjVEe7).

Твои персональные данные – собственность работодателя?

Ещё работников заставляют дать согласие на обработку и передачу третьим лицам (!!!) персональных данных. Некоторые несознательные люди не хотят. По какой-то странной причине они опасаются, что если такое согласие дать, то, в лучшем случае, можно стать объектом рассылки со стороны спам-контор, в худшем, просто узнать, что на их имя был взят какой-либо кредит. Правда, у нас такое невозможно. Никогда собранные данные не продаются в левые конторы. Не так ли? Но несознательные люди не хотят этого понимать. «Дикси» грозит им за это увольнением.

«Данные действия являются прямым и грубым нарушением Трудового кодекса», — комментирует происходящее Рауф Вердиев (лидер первички профсоюза «Защита рабочих», входит в СПР).

Как поясняет Вердиев – «в соответствии со. 86. ТК РФ –

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;

2) при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

3) все персональные данные работника следует получать у него самого.

Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие.

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение;

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных данных к специальным категориям персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами;

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами;

6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами;

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области;

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников».

Профсоюз «Защита рабочих» предлагает юридическую помощь работникам, которых заставляют подписать согласие на обработку персональных данных в настоящий момент. Те, кто подписался (под давлением) и хочет отозвать свою подпись, тоже могут обратиться к защите профсоюза. Необходимая нормативная база уже разработана.

Когда работники дерутся – менеджерам нравится!

Мы уже писали про крайне скверную организацию труда в «Дикси». Работникам назначают обязанности так разумно и эффективно, что они (работники) объективно мешают друг другу. В результате периодически происходят конфликты, в том числе, и самые острые. Так, 18 августа, и в ночь с 31-го августа на 1-е сентября, произошли драки, закончившиеся госпитализацией участников. Отметим, что после таких ЧП из «Дикси» стараются уволить пострадавших. Если, конечно, пострадавшие не согласятся выдать свою травму за бытовую и не портить «Дикси» отчётность.

Умышленно ли «Дикси» стравливает работников (чтобы уменьшить вероятность их солидарных коллективных действий)? Или всё проще — мозги у господ эффективных менеджеров растут оттуда же, откуда у неумелых людей руки, и нормально организовать труд они просто не могут? Ответ на этот вопрос автору материала неизвестен.

Работать. За себя и за того парня.

Из-за описанного выше, да ещё и помноженного на «высокую» зарплату, люди постоянно уходят. Менеджмент «Дикси» пытается решить проблему стандартным для себя образом. За счёт работников. Постоянно растёт интенсивность труда. Каждый работник сейчас выполняет такой объём работы, который раньше выполняли втроём. Вахтовикам, приехавших по графику, допустим, 15 на 15, заставляют под угрозой увольнения продлевать время нахождения на вахте. Люди, работающие на аутсорсинге (работающие по 12 часов в день), имеют 2-3 выходных в месяц.

Отметим, что в профсоюз «Защита рабочих» обращались и обращаются жители Санкт-Петербурга и Ленобласти, с вопросом об обстановке в «Дикси», и с вопросом стоит ли туда устраиваться. В сложившейся ситуации профсоюз не советует никому устраиваться в «Дикси», по крайней мере, пока менеджмент не изменит свою кадровую и социальную, точнее, антисоциальную политику в отношении работников!