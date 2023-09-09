Патриарх голосует, а ты?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы.

Свой голос патриарх отдал на избирательном участке № 182. Он расположен в московской школе №1799 в 1-м Кадашёвском переулке.

В чем ценность этой информации государственного информационного агентства?

Патриарх проголосовал, а до этого, с утра, наверно позавтракал, выпил кофе - сейчас этот африканский напиток снова реабилитирован медициной. Мне вот сразу три кардиолога разрешили - пей, в меру, получай удовольствие.

Но какое это имеет отношение к государственной информационной политике?

Или - имеет? И самое непосредственное.

Вот вчера получил из государственного источника смс: "Уважаемый избиратель! Вы можете принять участие в выборах Мэра Москвы (именно так, мэр с заглавной) и проголосовать по ссылке".

А это законно, в дни голосования? Может и законно, но не уверен...

Как не вполне законно, как мне кажется, привлекать к рекламе голосования церковь. Не припоминаю, чтоб Иисус и его апостолы ходили на выборы. Хотя в Римской империи того периода республиканские традиции все еще сохранялись, и что-то выбирали.

Апостол Петр был римским гражданином, имел право носчить меч, а остаток жизни провел в Риме, где выбирали сенат - сенат вообще пережил Рим лет на двести. Но вот чтоб римские папы первых веком голосовали - не припоминаю...

Римский папа Климент жил в Крыму, трудился на какменоломнях в Инкермане - его жизнь и смерть досконально задокументированы, нро вот чтоб он ходил на выборы в городской совет Херсонеса - нет сведений.

А вот патриарх Кирилл голосует, и об этом пресса информирует общество с завидной исполнительностью.

А.Б.