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Московский листок

Патриарх голосует, а ты?

Опубликовано 09.09.2023 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
Патриарх голосует, а ты?

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы.

Свой голос патриарх отдал на избирательном участке № 182. Он расположен в московской школе №1799 в 1-м Кадашёвском переулке.

В чем ценность этой информации государственного информационного агентства?

Патриарх проголосовал, а до этого, с утра, наверно позавтракал, выпил кофе - сейчас этот африканский напиток снова реабилитирован медициной. Мне вот сразу три кардиолога разрешили - пей, в меру, получай удовольствие.

Но какое это имеет отношение к государственной информационной политике?

Или - имеет? И самое непосредственное.

Вот вчера получил из государственного источника смс: "Уважаемый избиратель! Вы можете принять участие в выборах Мэра Москвы (именно так, мэр с заглавной) и проголосовать по ссылке".

А это законно, в дни голосования? Может и законно, но не уверен...

Как не вполне законно, как мне кажется, привлекать к рекламе голосования церковь. Не припоминаю, чтоб Иисус и его апостолы ходили на выборы. Хотя в Римской империи того периода республиканские традиции все еще сохранялись, и что-то выбирали.

Апостол Петр был римским гражданином, имел право носчить меч, а остаток жизни провел в Риме, где выбирали сенат - сенат вообще пережил Рим лет на двести. Но вот чтоб римские папы первых веком голосовали - не припоминаю...

Римский папа Климент жил в Крыму, трудился на какменоломнях в Инкермане - его жизнь и смерть досконально задокументированы, нро вот чтоб он ходил на выборы в городской совет Херсонеса - нет сведений.

А вот патриарх Кирилл голосует, и об этом пресса информирует общество с завидной исполнительностью.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Кто такой этот товарищ Гундяев?
Без имени написал 09.09.2023 10:42
Бывший агент КГБ с позывным "Михайлов". В сентябре 2010 г. в телеканале "Россия" от заявил "А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери." Он в своем вещании повторил идеи своего предшественника тов. Геббельса от Адольфа Алоизовича.
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