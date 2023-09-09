Кем и зачем введено понятие интеллигенция?

Внезапно пришла в голову мысль разобраться с этим вопросом, но сначала вот о чём.

Недавно обратил внимание, что заполняющие информационное пространство дебилы, активно использующие изуродованные иностранные слова, при описании супружеских отношений часто используют незнакомое мне слово «абьюзер». Прочёл, что это значит:

«Абьюзи́вные отноше́ния (от англ. abusive relationships — уничижительные отношения) — отношения, в которых партнёр нарушает личные границы другого человека, унижает, допускает жестокость в общении и действиях с целью подавления воли жертвы. В таком типе отношений жертва и агрессор не меняются местами, жертва по ряду причин не может выйти из этих отношений. Выступать в качестве абьюзера может как мужчина, так и женщина, одно из отличий заключается в том, что каждый из них оказывает негативное воздействие на своего партнёра разными способами. Мужчины чаще применяют физическое и сексуальное насилие, в отличие от женщин».

Простите, но какие-такие в настоящей семье «личные границы»? Зачем в семье тратить силы и «подавлять волю» супруга? Что это даёт супругам? И почему раньше в этом термине, возникшем в самом конце прошлого века, не было необходимости?

Потому, что в конце прошлого века в обществе стала утверждаться мысль, что супружеские отношения нужны не для того, чтобы обеспечить материально и организационно рождение и воспитание детей, - для чего все эти «личные границы» и «подавление воли» супруга были прямо противопоказаны. А нужны супружеские отношения только для радости от половых актов – для развлечения. Ну, а развлечения требуют разнообразия, вот из-за этой необходимости в разнообразии развлечений и изобретаются не только «гендеры», но и унижение, правда, уже не супруга, как такового, а некоего «партнёра» по браку.

Но прекращение рождения детей – это физическое вырождение лиц, отказывающихся от детей, «по-научному» это дегенерация. То есть эти «абьюзивные отношения» - это следствие физического вырождения человечества – это слово для описания отношения дегенератов между собой.

Но как человечество могло дойти до своего физического вырождения? Само, без насилия над собой?

А этому предшествовало умственное вырождение данного человеческого общества. Общество вырождается физически не из-за какой-то реальной потребности, а ввиду своего МАССОВОГО ОГЛУПЛЕНИЯ, в первую очередь от оглупления тех, кто является для данного общества примером.

Вы знаете, что я использую любую возможность, чтобы показать, что смертельным источником всех бед России является её интеллигенция – паразитический слой России, отличающийся тупостью, низкой культурой и считающий свою болтовню чем-то полезным для остальных людей.

Интеллигенты убивают и убьют Россию.

Известно, что мало-мальски умные и деятельные люди из числа тех, кто задумывался над этим понятием, старались отстранится от этого звания (а ведь сегодня миллионы таких, даже умных людей воспринимают кличку «интеллигент» как награду). Скажем, Лев Гумилев протестовал: «Ну, какой же я интеллигент – у меня профессия есть, и я Родину люблю! Я не интеллигент, я – солдат, я – дворянин. Все мои предки были солдатами…».

«Лев Николаевич, вы интеллигент? – спросили Льва Толстого. — Боже меня сохрани! Нынешняя интеллигенция – это такая духовная секта. Что характерно: ничего не знают, ничего не умеют, но обо всем судят и совершенно не приемлют инакомыслия. Он мне говорит: «Вы как интеллигентный человек обязаны…» А я ему отвечаю: «Я человек не интеллигентный. Интеллигентный человек – это человек слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю».

Мало того, по сей день не установлено, кто ж это такой «интеллигент» и кем нужно быть, чтобы считаться интеллигентом?

Само по себе это слово пришло в современные языки из латыни, и в Риме слово intelligens означало всего лишь «понимающий» - способный разобраться в чём-либо. Но ведь за исключением небольшой группы умственно больных людей, все люди способны разобраться во всём, и какими бы ленивыми они и ни были, но все разбираются хоть в чём-то. В этом смысле все интеллигенты. Да и применительно к русской действительности, интеллигентами называют себя люди, которые даже гордятся тем, что не разбираются ни в одном специальном вопросе – не то, что в технических знаниях, но даже в юриспруденции, которая предназначена для всех.

В русском языке изобретение этого слова относят к 1836 году, когда поэт Жуковский так назвал петербургское дворянство, которое, по его мнению, «представляет всю русскую европейскую интеллигенцию». Ко второй половине XIX века это понятие в России уже было вполне в ходу, и публицист П.Д. Боборыкин в 1870 году в романе «Солидные добродетели» давал определение: «Под интеллигенцией надо разуметь высший образованный слой общества».

А в 1875 году он уже философствовал и в статье «Русская интеллигенция» придавал смысл слову «интеллигенция», как «разумное постижение действительности», но при этом закреплял за интеллигентом право быть «самым образованным слоем общества».

Но и те давние представители интеллигенции, и нынешние, с точки зрения «образования» и «постижения действительности» в своём образовании и умении постигать действительность не понимают главного – отношения к реальной жизни. Все люди всю жизнь учатся, и если нет преподавателя, то человека учит сама жизнь – её примеры - или знающие знакомые. Все люди учатся познавать жизнь, поскольку понимают, что без необходимого познания жизни не добьёшься в жизни успеха. Скажем, да, простой крестьянин, обучаясь у жизни, знает только то, что требуется для познания его крестьянской жизни, но зато эти его знания реально помогают ему его жизнь познавать, а результаты познания с пользой использовать.

А «образованный» заучивает только то, за что получает деньги преподаватель, а имеет ли это заучивание какой-то отношение к познанию жизни, это вопрос. Считается, что это «образование» резко расширяет некий «кругозор» человека, что даёт ему невиданные возможности в познании жизни. Но ведь это глупость! Ну, как то, что не встречается в жизни, может обеспечить успех в её познании?

Вон, сейчас все политики имеют кучу всяких самых лучших высших образований, а оно им когда-нибудь помогало? Скажем, в случаях, когда на их глазах мерзавцами проворачивались мировые аферы, хоть с «высадкой американцев на Луну», хоть с «11 сентября», хоть с «COVID-19». Всего 50 лет назад эти идиоты боролись с глобальным похолоданием, а сейчас с остервенением борются с «глобальным потеплением» https://t.me/komunevseravno/8834. Ведь миром реально «управляют» идиоты. Идиоты с точки зрения их профессии государственных деятелей.

Но зато это хорошо образованные идиоты.

Дело в том, что у нас ум очень часто путают с памятью, забывая, что абсолютная память (это установлено наукой) бывает обычно у абсолютных идиотов. В Париже лет тридцать в одном из ресторанов работал гардеробщик, который не выдавал номерков, так как помнил, у какого посетителя какую одежду он брал. Интересно, что он помнил посетителей не одного дня, а вообще всех посетителей за тридцать лет своей работы. Вот такой был компьютер с видеомагнитофоном. Но никакую другую работу он делать не мог – был глуп как бревно.

Естественно, что если у человека неплохая память, то ему легко запомнить те формальные знания, что дают в школе, запомнить цитаты, хорошо сдать экзамены в институт или университет и хорошо его закончить... Но ведь это заслуга памяти, а не ума. И если это понимать, то совершенно не удивляют такие, казалось бы, взаимоисключающие характеристики в романе «Воскресение» Льва Толстого: «Товарищ прокурора был очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за своё сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему ещё способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно».

Есть и ещё вариант понятия «интеллигент» - это «человек умственного труда». Это определение выдумал дурак и нравится оно дуракам, поскольку самыми нуждающимися в умственном труде являются те, кто работает руками, а не языком. Поскольку при работе руками даже небольшое отключение ума от работы вызовет травму или брак в работе. Без ума можно только болтать, доказательством этому являются умалишённые.

Но тут интересен вопрос – зачем дурак выдумал это определение – «человек умственного труда»? И для ответа на этот вопрос, нужен ответ на вопрос, а зачем вообще понадобилось и было выдумано это слово – «интеллигенция»?

Когда интеллигенту говоришь, что он паразит, то обычно слышишь в ответ, что интеллигенты своим умом всё изобрели и всё построили в России. Но ведь это не так. Изобретали – изобретатели, строили - архитекторы и инженеры, лечили – врачи, развлекали - поэты, писатели и комедианты. Куда ни глянь – везде есть названия профессии. На кой чёрт потребовалось вводить понятие, сути которого по сей день понять никто не может?

Тут надо попробовать встать на место автора этого понятия – поэта Жуковского.

Дело в том, что в никогда не существовавшем идеальном Российском государстве все обязаны были служить обществу, в идеале – народу, как своей семье. Царь был отцом семьи, крестьяне и мещане – его дети, остальные – слуги. Крестьянин служил семье сохой, купец – мошной, слуга-дворянин – копьём. И за то, что дворянин нёс самую опасную и трудную службу, за ним закреплялись крестьяне, чтобы обеспечить его во время этой службы едой, конём, оружием и боевыми слугами. Даже в 150-тысячной русской армии Петра I служили 50 тысяч дворян при штатной численности около 10 тысяч генеральских и офицерских должностей. Паразиты в этой идеальной русской семье не были предусмотрены, и дворяне до смерти могли служить рядовыми солдатами.

Но на российский трон кратковременно попал дурак – Пётр III, и он совершил преступление против России – в 1762 году освободил русских дворян от службы. Дурака-царя убили сами дворяне, но в последующем цари ничего исправить в этом отношении не смогли, и в России постепенно начал образовываться класс чистых паразитов – дворян, которых продолжали кормить крепостные, но которые России «копьём» уже не служили.

Нельзя сказать, что слой этих паразитов образовался сразу же, скажем, того же Жуковского в возрасте 2 года записали сержантом в Астраханский гусарский полк, а в 6 лет он уже стал прапорщиком, но к его взрослению появилось огромное количество уклонявшихся от службы дворян, и Жуковский, даже уже имея звание офицера, от военной службы тоже, что называется, «закосил». Стал паразитом - его кормил народ, но он народу не служил, хотя и был дворянином.

Да, у него был талант рифмовать слова, и благодаря этому таланту и протекции Жуковский, всё же, карьеру сделал, но вокруг него уже были сотни таких, как он паразитов, уклонявшихся от службы и сидевших на крестьянской шее или холуйствующих в богатых дворянских семьях. Посему и Жуковский лично, и его приятели нуждались в оправдании своего паразитизма – «хотя мы и паразиты, и не служим, но России очень и очень полезные». Но чем полезные??

А тем, что мы интеллигенты!

И пошло-поехало! Теперь любой паразит, хоть эксплуатирующий крестьян, хоть живущий на подачки, но умевший читать и писать, становился чем-то таким супер-пупер полезным для общества потому, что числил себя интеллигентом. И занимался «интеллигентским» трудом – устной или письменной болтовнёй, за которую НЕ НЁС никакой ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Для тупого глупца уж очень соблазнительно «хорошо жить» не за счёт приносимой обществу пользы, а только за счёт тупой болтовни о том, что сумел запомнить.

И как на это ни смотри, но понятие «интеллигент» было введено исключительно для маскировки паразитизма в обществе!

Эти болтуны-паразиты всегда стремились к властному корыту сначала хотя бы холуйствовать. В своё время их сдерживало ЦК большевиков под руководством Сталина, а после его убийства и в связи с нарастающей ленью и глупостью самих членов ЦК КПСС, эти интеллигенты переполнили власть.

И сегодня их-за тупости и подлости советской и российской интеллигенции, мы имеем то, что имеем – жалкие ошмётки от когда-то великого государства и великого народа.