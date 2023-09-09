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Московский листок

Поджигательницу военкомата суд не стал заключать под стражу

Опубликовано 09.09.2023 в разделе комментариев 0

суд закон
Поджигательницу военкомата суд не стал заключать под стражу

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил отказать следствию в заключении под стражу Елены Комаричевой, которая обвиняется в поджоге военкомата. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.

По данным следствия, 7 сентября Комаричева сговорилась с неустановленными лицами для проведения террористического акта. Она, имея при себе не менее трёх бутылок с горючей смесью, подошла к военкомату Выборгского района, подожгла их и бросила в дверь запасного выхода, совершив поджог.

Отмечается, что 8 сентября Комаричева была задержана в порядке ст. 91 УПК России, в этот же день ей было предъявлено обвинение.

А потом вдруг районный суд ломает всю стройную картину разоблачения террористической группы!

Непонятно: то у нас блогеров сажают за пару неосторожных фраз, а то и за репост, то у нас профессора Кагарлицкого обвиняют в пособничестве терроризму и отправляют аж в Республику Коми в местное СИЗО.

А тут по сговору с группой лиц, поджигает военкомат - и иди гуляй!

Я бы все это воспринял как неожиданную либерализацию, допустим, к выборам. Но ведь остальные-то сидят!

 А.Б.



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