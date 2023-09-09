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Московский листок

Россия и Китай уходят от доллара в никуда

Опубликовано 09.09.2023 в разделе комментариев 0

доллар валюта резервы
Россия и Китай уходят от доллара в никуда

Торги национальных валют России и Китая на Московской бирже превысили долю американского доллара, рубль и юань выглядят сейчас более «безопасным» и «надежным» денежным ресурсом.

"Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время – уже свыше 80%", - сообщают РИА Новости.

Эксперты указывают на опасения западных стран по поводу использования американской валюты вследствие активной санкционной политики Вашингтона. Доллар США перестал быть нейтральной валютой, что приводит к необходимости для части стран искать для него замену.

По большому счету ни рубль, ни юань не могут считаться безопасным средством накопления, хотя для взаимных расчетов представляют собой вполне приемлемое средство. Но по сути это бартер - РФ получает какие-то товары в КНР, неважно, номинированные в юанях или рублях, и тут же вынуждена превращать эти деньги в товары, иначе они могут внезапно обесцениться.

Это способствует активизации товароооборота, но, повторю, не решает проблемы накоплений, скажем, для каких-то будущих инвестиций. Банки предлагают процент всегда заметно ниже инфляции, а те, что дают высокий процент по вкладу, являются рискованными.

Возможно, что-то решат инвестиции в золото и другие драгметаллы, но там невысока ликвидность, что делает вклады в золото также рискованными.

В общем, уход от мировой валюты состоялся, но что будет вместо нее - непонятно.

 А.Б.



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