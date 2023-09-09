Датские военные позаимствовали у трех музеев танки Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет", — говорится в материале.

Дания списала свой последний Leoprad 1 еще в 2005 году, заменив его на более современный Leoprad 2. Тем не менее, датчане взяли на себя ответственность провести первый этап подготовки украинских танкистов, второй этап будет проходить в Германии.

По словам датских военных, три музея согласились предоставить шесть "рабочих" танков для "немедленного начала" подготовки украинских танкистов.

Ну что ж, утилизовать танк - это дорого, а на позициях под Запорожьем это происходит совершенно бесплатно.

Мне кажется, было бы справедливо утилизационный сбор переводить на счета Минобороны РФ...

В противном случае речь может идти о скрытом финансировании со стороны Минобороны стран НАТО, что может привести военное ведомство к статусу иноагента.

Также уничтожение музейных ценностей тоже является уголовно наказуемым деянием.

А.Б.