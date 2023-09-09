Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинских танкистов обучают в музеях

Опубликовано 09.09.2023 в разделе комментариев 0

танк леопард
Украинских танкистов обучают в музеях

Датские военные позаимствовали у трех музеев танки Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет", — говорится в материале.

Дания списала свой последний Leoprad 1 еще в 2005 году, заменив его на более современный Leoprad 2. Тем не менее, датчане взяли на себя ответственность провести первый этап подготовки украинских танкистов, второй этап будет проходить в Германии.

По словам датских военных, три музея согласились предоставить шесть "рабочих" танков для "немедленного начала" подготовки украинских танкистов.

Ну что ж, утилизовать танк - это дорого, а на позициях под Запорожьем это происходит совершенно бесплатно.

Мне кажется, было бы справедливо утилизационный сбор переводить на счета Минобороны РФ...

В противном случае речь может идти о скрытом финансировании со стороны Минобороны стран НАТО, что может привести военное ведомство к статусу иноагента.

Также уничтожение музейных ценностей тоже является уголовно наказуемым деянием.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кто про что, а русские про выборы
Кто про что, а русские про выборы
07.09.2023
Работников будет набирать машина
Работников будет набирать машина
08.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украинских танкистов обучают в музеях (0)
Россия и Китай уходят от доллара в никуда (0)
Поджигательницу военкомата суд не стал заключать под стражу (0)
Кем и зачем введено понятие интеллигенция? (3)
Патриарх голосует, а ты? (1)
Работников будет набирать машина (4)
Пустые корпуса оборонного завода. Подъём российской промышленности в действии (1)
Великобритания активизирует разведку в акватории Черного моря (5)
В Москве стартовали выборы мэра (2)
Росатом наращивает продажи урана (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss