Военные получат правозащиту, но не у нас

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о появлении должности военного омбудсмена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил министру обороны стоящие перед ним задачи и поручил разработать «новую философию отношения» к бойцам ВСУ.

Ну, про новую философию - это бла-бла-бла, покуда "героев ВСУ" отлавливают по пивным и булочным, как диких зверей, чтобы отправить на бойню, можно говорить только о гуманном отношении к животным, не более. Но и это в ряде случаев уже прогресс.

В принципе, идея военного омбудсмена - интересная. И иной раз неплохо позаимствовать что-то у противника, где он имеет преимущество.

Теоретически правозащита не нужна там, где правосудие полностью справляется. Но где это такое счастливое место на земле? Поэтому посадить рядом с военной прокуратурой военного же омбудсмена, заточенного под зашиту прав военнослужащих - идея, мне кажется, вполне живая.

Был у нас раньше Союз защиты прав военнослужащих "Щит", и возглавлял его в Москве Николай Михайлович Московченко, полковник в отставке, преподаватель Академии имени Жуковского, позже депутат Московской городской думы, сам попавший в опалу еще при Лужкове, после чего его на выборах просто даже не регистрировали, иначе бы выиграл...

Он и сейчас продолжает защищать военных, что, учитывая особенности нынешнего законодательства и особенно правоприменительную практику в таких делах, само по себе дело рискованное. Можно запросто оказаться на соседней шконке вместе с тем, кого защищаешь...

Тем более важное дело, хоть и затеял его противник, неплохо было бы и позаимствовать.

Только не надо, как с правозащитой у гражданских - вот вам генерал МВД, обращайтесь!

А.Б.