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Московский листок

Последний день выборов - звучит вдохновляюще

Опубликовано 10.09.2023 автором в разделе комментариев 0

путин выборы бюджет
Последний день выборов - звучит вдохновляюще

Третий, звершающий день выборов в Москве, Подмосковье и других местах. По существу, репетиция выборов президента. И - ничего нельзя! Законодательство так составлено, что даже следить публично за ходов выборного процесса в СМИ невозможно: нельзя то, нельзя это... Да провались бы оно!

Вот, собственно, в этом и логика законодателя - вывести выборный пройесс в "серую зону", где все возможно и практически практически так и есть.

Из разрешенного - мы знаем, что проголосовал президент, патриарх и ряд других выдающихся личностей. Но как они проголосовали? Нелья, секрет!

Что мы знаем о кандидатах? Да только то, что они сами о себе сообщили, за минусом того, что нельзя!

В Москве, допустим, из всех кандидатов только один москвич! Всек остальные, включая сюда и действующего мэра, люди приезжие. Но я не уверен, что можно даже назвать фимилию того, кто единственный из Москвы. Сами, в общем, догадывайтесь.

Это все, что можно знать на сегодня.

Да, и как бы вы не проголосовали, за кого бы не проголосовали или не проголосовали вообще - все равно это приведет к единственно правильному результату. Избирательная система в РФ достигла абсолютного совершенства.




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