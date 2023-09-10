В Евросоюз - голышом!

Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии.

Минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне.

В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.

В общем, если приехал в Европу, то только пешком, без смартфона, обручального кольца - лучше всего просто голым. С пачкой наличности, торчащей из задницы.

А.Б.