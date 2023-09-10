Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Евросоюз - голышом!

Опубликовано 10.09.2023 в разделе комментариев 1

европа виза
В Евросоюз - голышом!

Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.

Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии.

Минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне.

В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.

В общем, если приехал в Европу, то только пешком, без смартфона, обручального кольца - лучше всего просто голым. С пачкой наличности, торчащей из задницы.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==162== написал 10.09.2023 10:26
Вот так работают санкции.
Захотели стать оккупантами - не плачьтесь что жизнь стала хуже.
А ведь все легко прекратить.
Достаточно прекратить войну и отвести войска на границы 1991 года.
И все будет по старому после выплаты репараций за причиненный Украине ущерб.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Кто про что, а русские про выборы
Кто про что, а русские про выборы
07.09.2023
Работников будет набирать машина
Работников будет набирать машина
08.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Военком Геленджика подтвердил вручение повесток двум наблюдателям на выборах (0)
В Евросоюз - голышом! (0)
Последний день выборов - звучит вдохновляюще (1)
Дикси. Драки, переработки. Требования персональных данных (0)
Военные получат правозащиту, но не у нас (0)
Украинских танкистов обучают в музеях (6)
Россия и Китай уходят от доллара в никуда (4)
Поджигательницу военкомата суд не стал заключать под стражу (4)
Кем и зачем введено понятие интеллигенция? (20)
Патриарх голосует, а ты? (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss