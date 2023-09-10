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Военком Геленджика подтвердил вручение повесток двум наблюдателям на выборах

Опубликовано 10.09.2023 в разделе комментариев 0

армия солдат
Военком Геленджика подтвердил вручение повесток двум наблюдателям на выборах

Военный комиссар Геленджика Сергей Козлов объяснил, почему двум наблюдателям вручили повестки в военкоматы на избирательных участках во время выборов. По его словам, эти два гражданина ранее не явились в военкоматы для уточнения персональных данных.

«Уклоняющиеся от явки в военкомат оказались участниками выборного процесса. Если бы в пятницу граждане явились в военкомат, никто бы их не отвлекал от работы в комиссии»,— говорится в комментарии господина Козлова в Telegram-канале Муниципального центра управления Геленджика.

Военком рассказал, что изначально повестка в военкомат была направлена наблюдателям в четверг, 7 сентября. То сеть за сутки до выборов, где они были заявлены наблюдателями.

Один из них отказался получить повестку, вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. После того, как оба гражданина не явились в военкомат, было уточнено их местонахождение, чтобы вручить повестки лично.

 

 



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