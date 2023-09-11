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Московский листок

Два миллиона за Немоскву

Опубликовано 11.09.2023 в разделе комментариев 0

москва собянин мэр
Два миллиона за Немоскву

Итак, выборы закончились. Кто-то, возможно, не заметил. Но за Собянина, говорят, проголосовало больше 2 миллионов человек. Это ж такая толпища! Где она? Не видал... Значит, основное голос ование прошло дистанционно, где вообще ничего не видно, только результат. 

Собянин, в общем, неплохой мэр. По масштабам содеянного, думаю, выдающийся - и метро к каждоц собачьей площадке, и МЦК, и диаметры эти... Опять же хорды через весь город. 

Со времен Хрущева, когда тот еще был перед войной московским градоначальником и ввенл троллейбусы, ничего более масштабного не было. А Собянин троллейбусы упразднил, и кругом теперь электробусы, и провода на метллолом не тырят. 

Конечно, собянинское строительство и благоустройство - та еще эпопея. Босх с Кранахам. Но многим нравится, особенно приезжим. Им-то все равно, что это уже не Москва, они другого не знают.

Вот эти новые москвичи, наверно, и стали основной частью этих засобянинских миллионов, которые за Немоскву.

А Окуджава со своим синим троллейбусом и переулками помер давно, кто его помнит теперь? ""Окуджава? Нет, еще не пробовал..."

Но в Москве прописано 12,5 миллионов, то есть два из них - это только шестая часть. Плюс те, которых "нарисовали".

В общем, похоже, не всем нравится Немосква собянинская, кто-то ведь еще и за Навального голосовал в прошлом туре вальса. Навального нет в текущей реальности, но куда-то протестное голосование должно было деться?

Вот и делось. Куда-то...



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