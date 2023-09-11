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Московский листок

Япония собирается 30 лет улучшать мировой океан радиоактивной водой

Опубликовано 11.09.2023 в разделе комментариев 3

аэс чернобыль
Япония собирается 30 лет улучшать мировой океан радиоактивной водой

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии Tokyo Electric Power (TEPCO) завершила сброс первой партии воды с атомной станции в океан, сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, объем первой партии составил порядка 7,8 тыс. тонн. Ожидается, что к концу сентября специалисты TEPCO приступят к сливу второй партии такого же объема - на фоне мирового океана немного, конечно.

Всего в резервуарах АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения поврежденного реактора. Поскольку емкость резервуаров приближается к пределу, их планируется периодически опустошать. Ожидается, что эта практика будет применяться еще 30 лет.

Дума, ученых, и не только ихтиологов, за эти 30 лет ждут многчисленные новые открытия.

Может, к концу этого тридцатилетия океан снова заселят динозавры...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:головне
Kuri написал 11.09.2023 10:47
Кацапские пидopы вообще, и баранофф в частности должны молчать в тряпочку. Сколько всего они понавзрывали на Семипалатинском полигоне? А на Новой земле?
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Re: Анатолий Баранов
Баранов63 написал 11.09.2023 10:23
За климат не скажу
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Анатолий Баранов
Кущ спрашивает написал 11.09.2023 10:10
А не напомните ли Вы, взрыв водородной, которая малехо климат изменила?
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