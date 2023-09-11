Наше судостроение, оказывается, довольно проблемное

Объединенная судостроительная компания (ОСК), которая перешла под контроль и управление ВТБ, имеет множество проблем, одна из которых — «огромная финансовая дыра», заявил в интервью РБК глава банка Андрей Костин.

По его словам, ОСК является одной из наименее эффективных госкомпаний, у которой практически все контракты с заказчиками убыточные, а сама отрасль судостроения находится «на подсосе государства».

Он также отметил, что у ОСК отсутствует единая достоверная финансовая отчетность, а потому для оценки эффективности этой деятельности необходимо брать каждое предприятие и судно в производстве.

Ну это понятно - новый хозяин заинтересован показать, каким долболобом был предыдущий, и попросить денег на восстановление.

Всего в ОСК и судостроительную отрасль нужно вложить не менее 500 млрд рублей за ближайшие пять-семь лет, сказал Костин. И это скромно.

Оно и понятно, деньги то в государственном банке ВТБ тоже государственные, и обосновать вложения как-то надо. А вкладывать куда?

Это загадка, поскольку судостроение наше особыми успехами не радовало, и продолжает не радовать.

Китай вон уже грозит Тайваню новой, с иголочки авианосной группой, по сути - нашими же проектами.

А у нас только "Адмирал Кузнецов" на вечном приколе...

А.Б.