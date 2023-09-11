Сегодня День трезвости!

Впервые День трезвости в России отметили в 1913 году, перед Первой мировой войной, когда император Николай Второй объявил "сухой закон". Полагаю, в этом был один из движущих механизмов будущей революции - народ перестал бухать и посмотрел вокруг трезвыми глазами. И увиденное ему не понравилось...

Сам праздник появился по инициативе Русской православной церкви. Дату выбрали неслучайно: 11 сентября (по новому стилю) отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Считается, что святого казнили во время шумного пира в честь дня рождения Ирода Антипы - верующие по этому случаю постятся и не употребляют алкоголь. Ну куда ж там выпивать, без головы-то...

Второй раз ограничить "питие и веселие на Руси" в государственном масштабе рискнул Горбачев - безобразие получилось просто форменное! И чуть более, чем через пятилетку после "указа" СССР рухнул.

После чего Ельцин ввел такое послабление на выпивку, что водка стала дешевле хлеба, и купить ее можно было возле каждого подъезда и практически круглосуточно. И, несмотря на то, что тогда же появилось понятие "паленой" водки, власть Ельцина была крепка, ибо стояла на прочном основании бытового пьянства и алкоголизма.

Каковую власть и унаследовал Путин, подолжая править нами уже скоро четверть века на том же основании...

А.Б.