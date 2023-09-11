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Московский листок

Два миллиона за Немоскву

Опубликовано 11.09.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Итак, выборы закончились. Кто-то, возможно, не заметил. Но за Собянина, говорят, проголосовало больше 2 миллионов человек. Это ж такая толпища! Где она? Не видал... Значит, основное голосование прошло дистанционно, где вообще ничего не видно, только результат.

Собянин, в общем, неплохой мэр. По масштабам содеянного, думаю, выдающийся - и метро к каждой собачьей площадке, и МЦК, и диаметры эти... Опять же хорды через весь город.

Со времен Хрущева, когда тот еще был перед войной московским градоначальником и ввел троллейбусы, ничего более масштабного не было. А Собянин троллейбусы упразднил, и кругом теперь электробусы, и провода на метллолом не тырят.

Конечно, собянинское строительство и благоустройство - та еще эпопея. Босх с Кранахам. Но многим нравится, особенно приезжим. Им-то все равно, что это уже не Москва, они другого не знают.

Вот эти новые москвичи, наверно, и стали основной частью этих засобянинских миллионов, которые за Немоскву.

А Окуджава со своим синим троллейбусом и переулками помер давно, кто его помнит теперь? ""Окуджава? Нет, еще не пробовал..."

И Немсадзе окуджавского троллейбуса не дождался, так и помер на остановке...

Но в Москве прописано 12,5 миллионов, то есть два из них - это только шестая часть. Плюс те, которых "нарисовали".

В общем, похоже, не всем нравится Немосква собянинская, кто-то ведь еще и за Навального голосовал в прошлом туре вальса. Навального нет в текущей реальности, но куда-то протестное голосование должно было деться?

Вот и делось. Куда-то...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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