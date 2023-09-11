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Московский листок

YouTube как пособники организации геноцида

Опубликовано 11.09.2023 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 2

суд закон
YouTube как пособники организации геноцида

Правительство США заставило YouTube цензурировать информационные материалы, убирая «недостоверную медицинскую информацию», а таковой информацией требуется считать ту, которую прикажет считать правительство США, а правительство США считает недостоверной информацией ту, которую ему прикажет считать та закулиса, которая реально правит Америкой – укажет тот же Бил Гейтс. Но работники YouTube формально ссылаются не на вышеуказанных лиц, а на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), которая выступает «видимой частью айсберга» всей этой фармацевтической банды, совершающей преступление против человечества при помощи аферы «COVID-19».

Я всё это, как видите, понимаю, но в России практически все «понимающие» предпочитают сидеть под юбкой у жены и оттуда осторожно повизгивать, а я использую формальные пути для того, чтобы и вам донести жизненно-важную информацию, и преступникам не дать сделать вид, что эти преступники типа «ничего об этом не слышали» – «никто ничего им об этом не говорил».

Итак, работники YouTube 8 сентября 2023 года заблокировали мой YouTube-канал под предлогом того, что я, якобы сообщаю на нём «недостоверную медицинскую информацию»

https://wmpics.space/di-7GT5.png

 

И с 8 утра 10 сентября я отправил Председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину и Генеральному прокурору РФ И.В. Краснову следующее

«ЗАЯВЛЕНИЕ

о совершении преступления работниками интернет-сервиса YouTube

В России совершается преступление, запрещённое статьёй 357 УК РФ «Геноцид». Я сообщил об этом несколькими заявлениями в соответствующие правоохранительные органы, например, одно из моих заявлений зарегистрировано в 2022 году в СКР под № 890666 и в Генпрокуратуре под № ID_GP_228516. Но сотрудники этих органов не просто никаких мер для прекращения этого преступления не принимают, они и постановление об отказе возбуждать уголовное дело по моим заявлениям тоже не выносят, обеспечивая этим противозаконным бездействием продолжение геноцида по настоящее время.

Однако я публицист, и моё сокрытие этого преступления от общества будет являться деянием, подпадающим под признаки части 2 статьи 316 УК РФ «Укрывательство преступлений», поэтому я по мере сил информирую общество об этом преступлении.

И 7 сентября 2023 года я поместил на своём канале YouTube аудио-текст своей статьи, в которой было упомянуто, что:

- вопреки требованиям медицинских стандартов России, коронавирус SARS-Cov-2 лабораториями России не был надлежащим образом выделен и изучен, а его геном был искусственно придуман;

- выдаваемая за вакцину «Спутник V» жидкость вообще не была испытана и состав её неизвестен.

В результате применения этой жидкости «Спутник V» в качестве вакцины, в России резко возросли не только заболеваемость от COVID-19, но и смертность, в том числе и смертность именно от этого заболевания - от COVID-19. Подтверждается это общедоступными статистическими данными заболевания и смертности от COVID-19 по России, которые можно взять на многочисленных сайтах, публикующих эти данные, к примеру https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20220101-1200.html или https://sport24.ru/news/zozh/2020-07-01-koronavirus-rossiya-1-iyulya-statistika-po-regionam-stopkoronavirus-skolko-zabolevshikh.

И хотя эти данные различаются в зависимости от источника и времени публикации, но порядок чисел на всех этих сайтах в целом аналогичен. И эти числа показывают следующее.

В 2020 году в России от COVID-19 не был привит ни один человек, но на 1 июля 2020 года уже достаточно хорошо было освоено тестирование этого заболевания, то есть данные по второму полугодию 2020 года следует считать достаточно полыми. В результате на 1 июля 2020 года в России заболело коронавирусом 422 931 умерло – 9536 человек. А на 1 января 2021 в России заболело коронавирусом 3 159 297 умерло – 57 023 человек. Итого за вторую половину 2020года заболело 2 736 366, умерло 47 487 человек – 1,7% от заболевших.

А по состоянию на конец следующего, 2021 года - на 24 декабря - в России было полностью привито 72,7 млн человек, или 45,3% от населения в целом. Ничего иного, что могло бы повлиять на заболевание и тяжесть течения простудных заболеваний в стране больше не было. И результаты введения гражданам этой жидкости «Спутник V» следующие.

На 1 июля 2021 года в России заболело коронавирусом 5 538 142 умерло – 135 886 человек, а на 1 января 2022 в России заболело коронавирусом 10 512 253, а умерло – 309 707 человек.

Итого за второе полугодие 2021 года заболело 4 974 111 – почти вдвое больше, чем в разгар эпидемии во второй половине 2020 года, а умерло 173 821человек – 3,5% от заболевших. То есть протекание простудных заболеваний резко ухудшилось и смертность от простуд увеличилась вдвое, а в абсолютных числах возросла на 126 334 умерших.

Причём, все эти числа каждый может самостоятельно взять из Интернета и легко проверить их точность.

Но дополнительная смерть 126 тысяч человек – это результат геноцида, который по законам России считается особо тяжким преступлением, и наказывается пожизненным лишением свободы или смертной казнью (статья 357 УК РФ), а поскольку правоохранительные органы России никаких мер не принимают, то это вынуждает меня обращаться к общественности с тем, чтобы эти факты были доведены до ВОЗ, и эта международная организация приняла меры для прекращения убийств граждан России, введение им неизвестной жидкости «Спутник V» под видом вакцины от коронавируса и под видом борьбы с якобы пандемией COVID-19.

Однако работники YouTube под видом препятствия распространению «недостоверной медицинской информации», через несколько часов заблокировали мой видеотекст, а меня лишили права помещать свои работы на своём видеоканале (сообщение прилагается). То есть они осознано препятствуют ознакомлению ВОЗ и общества с фактами геноцида в России, фактически являются пособниками преступников, осуществляющих в России геноцид – ведь как моя информация может быть недостоверной, если её и подросток может проверить самостоятельно при помощи калькулятора?

Таким образом работники YouTube, не дают донести до Всемирной организации здравоохранения факты преступного использования пандемии COVID-19 для организации геноцида населения России и тем самым устраняют препятствия для осуществления этого преступления, что с учётом статьи 33 УК РФ является деянием, запрещённым статьёй 357 УК РФ.

Ввиду особой тяжести данного преступления направляю заявления на имя первых лиц указанных организаций.

В связи с этим и учитывая положения части 3 ст. 12 УК РФ – «Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации…», - прошу вас провести проверку, изложенных фактов, возбудить уголовное дело и разыскать преступников, пресечь совершение ими данного преступления.

Приложение: сообщение «YouTube Community Guidelines» - 1 лист. Мухин Ю.И.».

Чтобы не заморачиваться с отправкой заявлений почтой, я направил их на адрес интернет-приёмных этих учреждений и уже утром 10 сентября получил от СКР лапидарное сообщение: «Обращение успешно отправлено! Номер обращения – 1089114». А Генпрокуратура была более многословна: «Уважаемый(ая) Мухин Юрий Игнатьевич! Ваше обращение поступило в орган прокуратуры: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Обращению присвоен номер ID_GP_540935. Обращение будет рассмотрено в установленном порядке».

Что они ответят – понятно, ну а я пользуюсь случаем, чтобы обновить в вашей памяти итоги вакцинации, а то из-за совершения в России преступления, запрещённого статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» афера коронавируса начала как-то забываться, а ведь фармацевтическая мафия не дремлет!

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Тема зеро
Кущ харьковский написал 11.09.2023 10:57
Убейте, кто-нибудь, Мухуйкина, я заплачу. Это дырка во фляге
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Re:головне
Uusti написал 11.09.2023 10:53
Опять выставили на всеобщее обозрение мухинское дерьмо. Youtube зараз працюе як BBC та Voise of America та Radio Sweeden свого часу на коротких хвилях. Только с хорошим звуком и отличной картинкой.
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