Выборы закончены, забудьте!

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, посетили около трех миллионов человек, в своем блоге написал Сергей Собянин.

А что ему не праздновать? Результат на выборах больше 76 процентов, как у какого Туркменбаши - ближайший соперник Леня Зюганов набрал чуть больше восьми, остальные в пределах погрешности. Но им и так неплохо - один возглавляет фракцию в Мосгордуме, другой замруководителя фракции в Дусме государственной, третий и вовсе вице-спикер... Такая "игра в наперстки с номенклатурой" - был такой перестроечный материал в "Московском комсомольце", ставший культовым. Потом забылся, а напрасно - на много лет вперед погоды там были предсказаны...

Есть ли чему радоваться москвичам? Наверно, есть, раз целых три миллиона пришли праздновать. Да и погода балует...

А.Б.