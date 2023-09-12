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Московский листок

Артемия Лебедева грабануло правительство Украины

Опубликовано 12.09.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Артемия Лебедева грабануло правительство Украины

Правительство Украины утвердило передачу двух квартир в Киеве и другого имущества российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества (ФГИУ), сообщает пресс-служба фонда.

В октябре прошлого года глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал рекомендации по персональным санкциям против "пропагандистов" из России, включающие 166 фамилий. В нем фигурировал и Лебедев.

В марте Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.

Я вот не понимаю, как можно лишить имущества за репортаж, даже если он вам ну совсем не нравится?

Татьяныч человек небедный, неплохо пасется на заказах пправительства Москвы и прочих. Его можно не любить, а любить особо не за что, но какого рожна грабить-то?

Раньше в европах такого не было. Теперь, видимо, будет - ведь Украина - це Европа?..

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Не жаль ни сколько проституток
Рычужка написал 12.09.2023 09:15
Подумаешь ограбили награбленное. И чем таким этот блогер дизайнер заработал эти квартиры. Своим полоротым лживым ртом проститутки недоучки журналиста или дизайнерством для воров капиталистов. Что скажут то и пишет. Отняли и правильно сделали. Хорошо что не убили пока. Проститутки режима они и в Украине проститутки. Заплатит ему офис зеленского больше в три раза так она эта проститутка будет писать прямо противоположное. Тьфу.
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