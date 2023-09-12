Артемия Лебедева грабануло правительство Украины

Правительство Украины утвердило передачу двух квартир в Киеве и другого имущества российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Фонд госимущества (ФГИУ), сообщает пресс-служба фонда.

В октябре прошлого года глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак опубликовал рекомендации по персональным санкциям против "пропагандистов" из России, включающие 166 фамилий. В нем фигурировал и Лебедев.

В марте Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение Лебедеву из-за его репортажа о Запорожской АЭС.

Я вот не понимаю, как можно лишить имущества за репортаж, даже если он вам ну совсем не нравится?

Татьяныч человек небедный, неплохо пасется на заказах пправительства Москвы и прочих. Его можно не любить, а любить особо не за что, но какого рожна грабить-то?

Раньше в европах такого не было. Теперь, видимо, будет - ведь Украина - це Европа?..

А.Б.