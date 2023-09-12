Путин не хочет встречаться

Потребности во встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Запада сейчас нет, когда она появится, такие контакты состоятся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать отказ российского лидера от очного участия в последних саммитах "двадцатки".

Извините, но именно президент руководит по закону внешней политикой государства. Не Лавров, и даже не Захарова, а именно Путин лично.

А как можно руководить внешней политикой, не встречаясь с другими лидерами? Это образование можно заочно получить, и то не всякое. А внешняя политика страны немного все же сложней, чем заочный диплом...

А.Б.