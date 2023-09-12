США наращивают мощь передаваемого Украине вооружения

Администрация Белого дома близка к тому, чтобы одобрить поставки на Украину ракет большой дальности с кассетными бомбами, передает агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

США рассматривают возможность передачи ракет ATACMS с дальностью полета до 300 километров и/или GMLRS с кассетными бомбами. При этом, по словам неназванных чиновников, окончательное решение по этому вопросу пока не приняли.

Передача ракет с боевой частью неизбирательного действия - это считай объявление войны. Вполне можно было бы в ответ передать что-то эдакое противникам США, да хоть бы и в Латинской Америке...

Жизнь все больше развивается по законам триллера...

А.Б.