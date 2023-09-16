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Московский листок

Олигархи тоже плачутся

Опубликовано 16.09.2023 автором в разделе комментариев 0

суд закон
Олигархи тоже плачутся

Из новостей: Александр Шохин, один из «птенцов гнезда Гайдарова», ныне возглавляющий «профсоюз олигархов», Российский союз промышленников и предпринимателей, выразил недовольство идущей «национализацией». Шохин заявил: «Курс государства на национализацию частных активов может привести к несправедливости в отношении их собственников... На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников. Тем более, скажем, ошибка в приватизации в 1990-е годы. Сколько собственников там могло смениться? Кто в выигрышном положении? В выигрышном положении тот, кто «откэшился» в своё время. В худшем положении финальный собственник». «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим», — пожаловался глава РСПП.

Ранее тот же Шохин предлагал для наполнения бюджета провести массовую... приватизацию. Плавали, знаем. Да, это чудное средство наполнения бюджета. Все Святые Девяностые проводили непрерывную приватизацию, а бюджет зиял необыкновенной пустотой, те бюджетники, которые тогда по полгода не получали зарплату, не дадут соврать.

А национализацией г-н Шохин, естественно, недоволен. Даже сугубо буржуазной, в рамках капитализма. Ещё бы! Но фокус в том, что для выживания буржуазного класса России этому классу сейчас требуются вооружения и худо-бедно работающая экономика. Для этого нужны действующие, а не «оптимизированные» под ноль заводы. Не пустыри на их месте, не склады или офисы, даже не элитное жильё. И не свежеотстроенные церкви, блистающие золотыми маковками, потому что в церквах хорошо отпевать, а правящий класс, невзирая на всё своё «благочестие», отчего-то упрямо не хочет, чтобы его, наконец, отпели. Ну, а заводы тупо не работают, когда их отдают в руки «дефективным собственникам», в совершенстве владеющим только двумя искусствами: распила и отката.

Некоторые «красные» охранители, глядя на всю эту лепоту, даже считают, что не надо ничего особо делать, государство само преподнёсёт им (и нам) социализм на блюдечке с голубой (или там, алой) каёмочкой. Тут возникает уже теоретический вопрос: а может ли буржуазное государство, то есть по сути правящий ныне класс сам восстановить социализм? Нет, увы, не может. Как пела некогда примадонна, к чьей эпохе принадлежали Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв и Ельцин, «всё он может, всё он может, а вот этого, вот этого — никак!». Эта задача ему непосильна, как непосильно было барону Мюнхгаузену вытащить себя за волосы из болота.

А что может сделать буржуазия и её государство — это вплотную подвести к порогу, за которым такой переход будет совершён, но уже иными классовыми силами. Например, усиливая монополии, которые обычно воспринимаются как зло (ведь «лучше» свободная конкуренция!), капитализм поневоле облегчает будущую национализацию бизнеса и то превращение, о котором написал Ленин: «Социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращённая на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией».

Увеличивая ряды пролетариата, толкая в них разоряющихся и нищающих мелких буржуа, капитализм тоже подводит к порогу социализма.

Сейчас объективная ситуация, простая борьба за выживание с буржуями-конкурентами, к этому порогу наш капитализм толкает. Но субъективные факторы, наоборот, — отталкивают прочь.

С одной стороны, чтобы выжить, правящий класс должен развивать производительные силы, которые он 30 лет планомерно и весело гробил, то есть, виноват, оптимизировал. Должен укреплять госсектор, который он тоже 30 лет низводил и курощал. Должен увеличивать ряды пролетариата, который, как учил классик, вообще — о, ужас — его могильщик. То есть, чтобы выжить, правящий класс объективно должен прилежно рыть себе могилу и растить собственного могильщика. С другой стороны, он, конечно, делать этого не хочет и в меру сил упирается и тормозит процесс, о чём нам в очередной раз и поведал г-н Шохин.

Вот такая загогулина образуется... И что там перетянет, мы пока не знаем. То ли бешеная жажда жизни угробит, то ли, наоборот, отчаянное нежелание погибать доконает. Но, в любом случае, никто за нас нашего дела не сделает.



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