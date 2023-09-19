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Московский листок

Полтавская. Ядовитый полигон и обезвреженная экспертиза.

Опубликовано 19.09.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

следком мусор
Полтавская. Ядовитый полигон и обезвреженная экспертиза.

 

 

 

Мы уже неоднократно писали про мусорную свалку, стоящую прямо посреди рисовых полей Красноармейского района (Краснодарский край). Кстати, по данным вражеского ресурса «Википедии», в данном районе производится 40% краснодарского риса. А ещё свалка, впритык к которой идут каналы оросительной системы рисовых полей, не имеет водоупорного экрана и изолирующего слоя. И это данные уже не вражеской «Википедии», а заключение Красноармейского районного суда.

 

Жители станицы Полтавской (к которой свалка почти примыкает) многократно протестовали. Иногда в ответ на их действия шли репрессии (задержания, избиения, штрафы). Иногда их игнорировали. Иногда на проблему обращали внимание, даже сам Бастрыкин обращал. Но вот к решению проблемы это обычно не приводило.

 

 

Итак, 12 сентября 2023 года, после обращения к президенту по поводу полигона от жителей станицы Полтавская https://dzen.ru/a/ZPhYHgm7BXTGp-7G, а также от бойцов, ушедших на СВО из Красноармейского района https://dzen.ru/a/ZOoEO4NQ7T_RLByB на полигон приехала организованная краевым СК комиссия.

Отметим, что непосредственно экспертизу (для того, чтобы гарантировать нейтральность) должны были делать не местные краснодарские службы, а экспертная лаборатория ЦЛАТИ, приглашённая из Тамбова. Только вот на практике с нейтральностью вышло как-то не очень.

 

«Когда специалисты ЦЛАТИ приехали, мы сними хорошо друг друга поняли. Они ужаснулись ситуации, местонахождению полигона. Согласились с тем, что пробы фоновых образцов нужно брать не ближе двух километров от полигона. Потому что тут постоянная циркуляция грунтовых вод и система каналов очень разветвлённая и потенциальная зона заражения — несколько километров. Но этими специалистами не был заявлен забор донных отложений. Хотя на приёме у Дремлюги (заместитель руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Краснодарскому краю) мы ставили вопрос, и я говорила, что в данный момент брать воду из каналов особого смысла нет, поскольку вода постоянно сливается и подливается новая. Недавно открывались шлюзы - спускалась вода. Нужно брать донные отложения. Но они сделали удивлённый вид и сказали, что не знали, что нужно брать донные отложения.

 

Когда приехал краснодарский специалист Росприроднадзора, он стал диктовать условия — где и какие пробы брать. В общем, никаких движений, чтобы взять объективный анализ — не предпринято. Когда участвует Краснодарский Росприроднадзор, который выдал лицензию на полигон, на голый участок земли (напоминаю, про отсутствующую гидроизоляцию), который не добился установки никаких инженерных мер защиты на полигоне. И покрывал их эти годы. И этот Росприроднадзор сейчас всем, включая следователя СК, диктует условия, как нужно брать пробы! Чтобы не было у населения паники. Чтобы всё было хорошо и все были спокойны. И медленно, спокойно умирали. Как население станицы Полтавской, так и все люди, употребляющие рис с фильтратами с полигона», - говорит Наталья Гаряева (житель станицы Полтавской, председатель общественного совета по закрытию полигона).

 

 

 

 

 



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