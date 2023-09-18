Надо знать. Последние решения судов, улучшившие Трудовое право.

В основном российская фемида скорее удивляет нас, чем радует. Но иногда происходят и позитивные новости. Иногда, путём долгой работы, активным группам граждан (в данном случае, свободным профсоюзам) удаётся достучаться до российской фемиды. Итак, о четырёх судебных решениях, крайне важных для людей, защищающих свои трудовые права, рассказывает Сергей Храмов (Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России).

Воровать премию больше нельзя

15 июня 2023 года Конституционный суд вынес решение (Постановление КС РФ от 15.06.2023 N 32-П), сильно ограничившее депремирование. Что значит это решение на практике, поясняет Сергей Храмов - «Как известно - в состав заработной платы, в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса, входит оклад, а также стимулирующие и компенсационные выплаты. При этом стимулирующие выплаты (премия) очень часто составляют большую часть заработной платы. Например, у водителя автобазы президента премия составляет 200% от оклада. Ситуация, когда значительная часть того, что является обычным, ежемесячно ожидаемым заработком, оформлена как премия, создаёт чрезвычайно широкое поле для злоупотреблений.

За малейшую провинность работодателем снимается премиальная часть. Причём, снимается не только за неисполнение обязанностей (технологию нарушил, план недовыполнил), но и за малейшее нарушение трудовой дисциплины. То есть, выговор или предупреждение, и работник теряет месячную премию, а достаточно часто (в соответствии с положениями о премировании данного предприятия) и квартальную премию и годовую, что уже солидные суммы.

Также премиальная часть может быть снята, если работник является активистом свободного профсоюза, или просто чем-то не глянулся начальнику. Работодатель может снизить премиальную часть, причём, всем поголовно, чтобы, к примеру, индексировав работникам зарплату, не нести финансовых потерь.

В суде эти депремирования обжаловать было крайне сложно, поскольку судебная практика складывалась таким образом, что любая премия рассматривалась, как проявление доброй воли работодателя. Однако в настоящее время ситуация резко изменилась. Конституционный суд ввёл

в оборот понятие — регулярная премия (то есть, премия, которая просто дополняет зарплату, в отличии от разовой премии, выданной за какие-то особые разовые заслуги) и определил, что в случае с регулярной премией депремирование является штрафом и удержанием из заработной платы.

А следовательно, ограничено статьями 137 и 138 Трудового кодекса. А именно, депремирование возможно только после взыскания и не больше, чем на 20% от суммы всей заработной платы (даже если у тебя премия 50% зарплаты, всё равно больше, чем 20% от суммы зарплаты снимать нельзя)».

Работа в праздник. Оплачивай правильно

По Трудовому кодексу, работа в выходные дни оплачивается в двойном размере. По жизни хитрый работодатель периодически делает следующее. Платит по двойному тарифу, а премию, все компенсационные выплаты работнику прощает. А премия, как мы уже писали выше, может составлять существенную и даже большую часть зарплаты. В результате работник может получать за сверхурочную работу в выходные даже меньше, чем за работу в будний день. Как поясняет Сергей Храмов, в настоящее время, в соответствии с Определением Конституционного Суда от 12.11.2019 № 2669-О и Постановлением Конституционного суда от 27.06.2023 № 35-П работодатель должен удваивать не только тариф, но и всю среднюю зарплату.

Красть зарплату станет немножко труднее

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2023 N 16-П "По делу о проверке конституционности статьи 236 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второй части

первой статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.Б. Сергеева" также усложнило для работодателя махинации с зарплатами работников.

Ранее работник мог подать иск в суд на неправильное начисление заработной платы только в течении года с момента получения расчётного листка. Теперь в течении года с момента обнаружения задолженности, причём, взыскивать задолженность по неправильно начисленной зарплате можно за весь период невыплаты, а не только за последний год.

Вайлдберриз. Как слезть с платформы бесправия

Огромной проблемой для трудового права РФ является платформенная занятость. Крупные агрегаторы сейчас любят оформлять своих работников, как самозанятых, и иметь с ними не трудовые, а договорные гражданско-правовые отношения. Ну, а став самозанятым, работник полностью теряет защиту Трудового кодекса. Ему можно не давать отпуск и больничный. Его можно штрафовать в любых размерах и без особых причин (так в «Вайлдберриз», в случае если покупатель вернул неисправный товар, штрафуют всех работников, имевших с этим товаром дело, то что товар мог быть послан в неисправном виде ещё производителем, никого не волнует).

3 июля 2023 года профсоюз СПР выиграл процесс против «Вайлдберриз». А именно — Мособлсуд отказал «Вайлдберриз» в апелляционной жалобе на решение суда первой инстанции. В соответствии с решением суда, компания обязана заключить со своим работником Александром Швец (председателем первичной профсоюзной организации работников и специалистов ООО Вайлдберриз, входит в РПРиУ- СПР) трудовой договор (вместо бывших раньше гражданско-правовых отношений) и вернуть все удержанные с его зарплаты штрафы. Теперь, как рассказывает Сергей Храмов, по этому же образцу, уже наработанному образцу, пойдут иски от других работников.