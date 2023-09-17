Судья под мухой. Яркие кадры из жизни ростовской фемиды

Иногда когда читаешь кривое судебное решение, можно достаточно ясно понять, зачем это было сделано. Кто и зачем мотивировал судью совершить данный акт надругательства над Фемидой. А иногда возникает впечатление, что судья был просто под мухой или даже под крокодилом. И так два замечательных отжига от Советского районный суд г. Ростова-на-Дону.

Если гаишник сует пальцы в лицо – радуйтесь! Ну, или просто терпите

08.12.2022 г. Шеревер Яна Игоревна признана виновной в применении насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и приговорена Советским судом г. Ростова-на-Дону (судья Перекрестова А.В, старший помощник прокурора Калюжина Н.Г.) к 10 месяцам колонии-поселения.

Преступление Яны Шеревер заключается в том, что она, после того как гаишник (остановивший ее машину) начал совать ей пальцы прямо в лицо (не в переносном, а в прямом смысле этого слова), осмелилась его отодвинуть. Подчеркиваю, речь не идет о вреде здоровью, речь не идет даже о побоях. О применении страшных антиполицейских пластиковых стаканчиков тоже речи нет. Даже в обвинительном заключении. Женщина (мать 4-х летней дочери) просто оттолкнула невоспитанного мужчину, со слишком артикулированной жестикуляцией, а поскольку мужчина был не только невоспитанным, но и форменным – результатом стало лишение свободы. В колонию поселение Яны Шеревер поехала вместе с малолетней дочерью.

День победы над здравым смыслом

9 мая Павел Павленко, принял участие в массовых торжественных мероприятиях «Автопробег памяти». Далее он, совместно с товарищами по автопробегу, попытался продолжить торжественные мероприятия в индивидуальном порядке, постреляв в собственном дворе из СХ-АК74М ( охолощенный автомат Калашникова), Отметим, что ствол при стрельбе был направлен в землю.

Вскоре после стрельбы приехала полиция. Правоохранители забрали автомат, обещали что Павленко получит штраф. А где тут неадекватность? А неадекватность наступила позже. Когда прокурор Красновой А.М оценили содеянное Павленко П.А по части ч. 2 ст. 213 УК РФ (злостное хулиганство с применением оружия). А судья Советского районного суда г. Ростова-на-Дону Кириченко И.В. выписал Павленко (18.08.2022) год лишения свободы. Отметим, что до этого Павленко ни разу не был судим. Ни разу не привлекался даже по административке. Имел постоянное место жительства. Стабильную работу. Был главным кормильцем двух малолетних дочерей.

«Ни один и нижестоящих судов не указал в чем заключается «огромная» общественная опасность содеянного осужденным и в чем соразмерность наказания за действие в котором даже при огромном желании никто не мог получить повреждения или иным образом пострадать, кроме испуга от пяти громких хлопков. Хотя 9 мая взрывы фейерверков и петард намного громче холостых выстрелов, а за запуск фейерверка или взрыв петарды почему то не лишают свободы, Нет мотивировки почему, при наличии всего указанного Павленко П.А. нуждается в назначении наказания в виде реального лишения свободы, не указано почему суд пришел к выводам о том, что Павленко П.А. опасен для общества и почему единожды оступившегося человека надо на год «посадить за решетку»», - комментирует произошедшее его адвокат Игорь Солкин.

В итоге Павленко провел 3 месяца в СИЗО (переполненном настолько, что сидеть и спать приходилось по очереди), затем суд апелляционной инстанции утвердил приговор. Павленко был переведен в ФКУ ИК – 10 ГУФСИН России по РО для отбытия наказания. Там он провел еще 5 месяцев. А вот суд кассационный суд отменил приговор и вынес решение о прекращение уголовного дело в отношении Павленко П.А. по реабилитирующим основаниям.

По закону в данном случае, согласно ч. 1 ст. 136 УПК РФ прокурор от имени государства должен принести официальное извинении. Так же государство должно выплатить компенсацию за причиненный незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным осуждением и содержанием в исправительной колонии общего режима вред. Ни то ни другое не было сделано. Жалоба на бездействие прокурора, поданная в советский суд Игорем Солкиным была оставлена бездвижения.

Что тут еще можно сказать? Недавно по Ростову прокатилась серия громких арестов судей. Автор рад, что судьями кто то занялся, но сожалеет о том, что в некоторые места (например в Советский районный суд) проверяющие не заглянули. А, по чисто субъективному мнению автора, стоило бы.