Ушел один из символов советской эпохи

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Советский и российский поэт-песенник Николай Добронравов умер в возрасте 94 лет.

Николай Добронравов лауреат Государственной премии СССР (1982). В творческом союзе с супругой, композитором Александрой Пахмутовой, поэт создал множество песен, с которыми выросли целые поколения: "Беловежская пуща", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда", «Трус не играет в хоккей» - почти всё, что звучало "из каждого утюга"...

Песни на стихи Добронравова в разное время исполняли Георг Отс, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль и другие легенды отечественной эстрады.

В свое время многое из категории "музыка Пахмутовой на стихи Добронравова" ассоциировалось с официозом, потом официоз сменился, а музыка и стихи остались сами по себе.

А теперь уже и без Добронравова...

Эпоха уже давно ушла, а сейчас уходят последние ее представители...

А.Б.