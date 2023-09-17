США в январе-июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов.

Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов.

Интересно, а зачем Путин продает удобрения всему миру, когда весь мир блокирует российскую торговлю?

Без российских удобрений мировое производство продуктов питания резко упадет, и усиленные поставки зерна потребуются уже не только Африке, но и Европе.

И, к примеру, будет интересно посмотреть, как Финляндия начнет блокировать вьезд автомобилей с российскими номерами, если они повезут зерно для голодающих финнов?

А сейчас мы уничтожаем свои невосполнимые природные ресурсы, чтобы доставить удобрения странам, которые поставляют оружие для уничтожения наших людей.

Зачем мы это делаем?

Ведь способ есть - не поставляем удобрения, пока идут поставки оружия Украине.

А.Б.