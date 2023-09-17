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Московский листок

США импортировали рекордный объем удобрений из России

Опубликовано 17.09.2023 в разделе комментариев 2

голод хлеб зерно пшеница
США импортировали рекордный объем удобрений из России

США в январе-июле нарастили закупки российских удобрений до рекордных 944 миллионов долларов.

Предыдущий максимум зафиксировали в прошлом году, когда стоимость закупок за семь месяцев достигла 900 миллионов долларов. В этом году стоимость экспорта выросла на пять процентов.

Интересно, а зачем Путин продает удобрения всему миру, когда весь мир блокирует российскую торговлю?

Без российских удобрений мировое производство продуктов питания резко упадет, и усиленные поставки зерна потребуются уже не только Африке, но и Европе.

И, к примеру, будет интересно посмотреть, как Финляндия начнет блокировать вьезд автомобилей с российскими номерами, если они повезут зерно для голодающих финнов?

А сейчас мы уничтожаем свои невосполнимые природные ресурсы, чтобы доставить удобрения странам, которые поставляют оружие для уничтожения наших людей.

Зачем мы это делаем?

Ведь способ есть - не поставляем удобрения, пока идут поставки оружия Украине.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Едим Россию
Едиморосс написал 17.09.2023 10:44
Если прекратить торговать тем, что востребовано на Западе, то на что тогда будеть роскошествовать путинская гопота?
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смотГите глубже!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 17.09.2023 10:34
А кто же позволит жидовскому Правлению России не удовлетворять нужды
мирового еврейства?!
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