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Московский листок

Украина скрывает данные о численности населения страны

Опубликовано 17.09.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Украина скрывает данные о численности населения страны

При этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил бывший главный аналитик МИД Японии, профессор Масару Сато.

"Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна", - указал он.

По его словам, "ни у никого нет точной информации": если в 1991 году на Украине проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов.

Конечно, война и сокращение населения - вещи связанные, но в 2001-м году никакой войны не было, а сокращение населения Украины было колоссальным.

Сегодня можно констатировать - Украина представляет собой вымирающую территорию..

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Колхозный счетовод написал 17.09.2023 10:49
У северного соседа Украины в путинской РФ даже по данным лгущего Росстата рождаемость в июне и июле 2003г. упала до значений 1945г. При этом ежегодно минус 500 тыс - миллион людей в год. И только наводнение цыган, таджиков, каких-то чернокожих и желтокожих людей создает впечатление движухи. А русские при путинщине вымирают, либо их убивают на СВО
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