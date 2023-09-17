Украина скрывает данные о численности населения страны

При этом как народ украинцы находятся "под угрозой исчезновения", заявил бывший главный аналитик МИД Японии, профессор Масару Сато.

"Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна", - указал он.

По его словам, "ни у никого нет точной информации": если в 1991 году на Украине проживали 55 миллионов человек, то перепись 2001 года показала 47 миллионов. При этом в июньском отчете Украинского института будущего население страны оценивается в 29 миллионов.

Конечно, война и сокращение населения - вещи связанные, но в 2001-м году никакой войны не было, а сокращение населения Украины было колоссальным.

Сегодня можно констатировать - Украина представляет собой вымирающую территорию..

А.Б.