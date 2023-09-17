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Московский листок

Россию обворовывают миллиардами

Опубликовано 17.09.2023 в разделе комментариев 2

доллар валюта резервы
Россию обворовывают миллиардами

Еврокомиссия собирается обязать компании, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, переводить значительную часть этих средств в бюджет ЕС. Это, как ожидают, даст около трех миллиардов евро.

На прошлой неделе, передает агентство Bloomberg, с представителями Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии встретились чиновники Евросоюза и предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов Банка России. Всего стране принадлежит около 200 миллиардов евро, основная часть в наличных деньгах и депозитах, а почти весь остаток — в облигациях, которые также обналичат к сроку погашения.

При этом рекордный урожай пшеницы уже второй год подряд позволяет России сохранять позиции мирового экспортера "номер один", сообщили в агентстве Bloomberg.

И вот вопрос - зачем мы продаем зерно странам, которые не возвращают наши деньги, а то и просто крадут их?

Россия уже 10 лет стабильно входит в пятерку ведущих экспортеров зерна, а с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, занимая первую позицию на мировых рынках. А вот где деньги?

Я не верю, что это может происходить от глупости. Это совместное воровство, вот что это - совместное воровство со стратегическим противником.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Лев Толстый написал 17.09.2023 10:52
Для всех врагов России Путин - ценнейший кадр, который они будут беречь как зеницу ока
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ПОМНИТЕ , ЛЮБИТЕ И ЧИТАЙТЕ К,МАРКСА!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 17.09.2023 10:29
ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ,ЧТО ПОС ТОЯННО ПРОИСХОДИТ В РОССИИ ВО ВРЕД
ЕЁ НАРОДАМ, ЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ К.МАРКСА " К ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ".
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