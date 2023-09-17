Еврокомиссия собирается обязать компании, которые получают дивиденды от замороженных российских активов, переводить значительную часть этих средств в бюджет ЕС. Это, как ожидают, даст около трех миллиардов евро.

На прошлой неделе, передает агентство Bloomberg, с представителями Испании, Бельгии, Италии, Франции и Германии встретились чиновники Евросоюза и предложили ввести налог на прибыль от заблокированных активов Банка России. Всего стране принадлежит около 200 миллиардов евро, основная часть в наличных деньгах и депозитах, а почти весь остаток — в облигациях, которые также обналичат к сроку погашения.

При этом рекордный урожай пшеницы уже второй год подряд позволяет России сохранять позиции мирового экспортера "номер один", сообщили в агентстве Bloomberg.

И вот вопрос - зачем мы продаем зерно странам, которые не возвращают наши деньги, а то и просто крадут их?

Россия уже 10 лет стабильно входит в пятерку ведущих экспортеров зерна, а с 2016 года выступает крупнейшим мировым поставщиком пшеницы, занимая первую позицию на мировых рынках. А вот где деньги?

Я не верю, что это может происходить от глупости. Это совместное воровство, вот что это - совместное воровство со стратегическим противником.

А.Б.