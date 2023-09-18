Полтавская. Полигон. Губернатор сказал - мусорщики отменили.

В четверг, 14 сентября 2023 года, наконец состоялась встреча жителей станицы Полтавская с губернатором.

«Я очень верю в силу правды. «Правда революционна», сказал Антонио Грамши, основатель Итальянской компартии. Правда похожа на голос певца – тот голос, от которого дрожат оконные стёкла.

Но есть те, кто погряз во лжи и злобе, и стремится извратить и отравить всё, к чему прикоснётся», - так описывают жители станицы Полтавской впечатления от своей встречи с губернатором Кубани В.И. Кондратьевым.

Чем вызвано подобное лицеприятное отношение, разберём подробно.

Итак, с утра в четверг, жители станицы Полтавской узнали, что губернатор прибывает в станицу на «праздник рисоводства» и тоже решили принять участие во встрече.

Отметим, что полиция пытались провести фильтрацию, в частности, отсечь от собрания известного экоактивиста Юрия Николаевича Трубачева (опознать его нетрудно, он вынужден передвигаться на электрической инвалидной электроколяске). Полицейские начали хватать его за рукоятки коляски, он в ответ предложил им: «Вынимайте наручники, доставайте пистолет!» и прибавил ходу. Правоохранители отстали.

Итак, жители прибыли на собрание. Скорее всего, их визит не был для губернатора неожиданностью. По крайней мере, представители полигона, в том числе, исполнительный директор «Экотехпрома» Елена Устюжанина, в окружении губернатора были. Хотя, может быть, эти представители полигона уже так срослись с аграриями, что прибыли на их встречу сами, как почетные рисоводы. Сроднились как никак. Недаром их помойка посередине рисовых полей стоит.

После некоторой словесной дискуссии была достигнута договорённость о том, что после праздника рисоводства губернатор съездит вместе с людьми, и посмотрит всё сам. Съездил, посмотрел. Как рассказывают жители: «Он собственными глазами увидел, что знаменитый Кубанский рис выращивается в непосредственной близости от огромного мусорного полигона».

Затем губернатор сказал: «Я считаю, это моя точка зрения, как человека, наверное, что полигон, конечно, должен быть закрыт». Однако далее г. Кондратьев подчеркнул, что для принятия окончательного решения о закрытии «необходимо заключение профессионалов — Роспотребнадзора».

Жители Полтавской показали губернатору судебное решение Красноармейского районного суда (от 07 октября 2022 года), в котором зафиксированы, не устраненные до сих пор грубые нарушения правил обращения с гниющим мусором (отсутствие водоупорного экрана, изолирующего слоя и т.д. и т.п).

Письмо из прокуратуры от мая этого года, где также перечислялись нарушения. Эти документы губернатора не впечатлили.

Как делают экспертизы краевые надзорные структуры жители уже видели, к примеру 12 сентября 2023 года. «Это же чистое издевательство. Он (Природнадзор) берёт пробы там, где невозможно найти превышение. Об этой экспертизе мы уже писали https://dzen.ru/a/ZQDkf0fMaV7GCDbG

Также губернатор заявил: «В любом случае моя позиция остаётся прежней - полигон не должен приближаться к станице Полтавской. Этого мы не допустим».

«Что сразу после этого написали мусорные каналы? Что развитие полигона будет происходить на участках, включенных в санитарно-защитную зону полигона.»

Откройте карту и почувствуйте разницу между словами: «Полигон не должен приближаться» и словами «Развитие полигона на участках, включенных в СЗЗ».

То есть, даже после визита Губернатора свалочники обещают приблизить мусорную кучу вплотную к оросительному каналу Р-6!!! То ли мусорному лобби настолько плевать на первое лицо Краснодарского края, то ли хвост пытается вилять собакой, то ли по привычке пытаются опять всех ... обмануть», - комментируют ситуацию жители.

В общем, эмоции и «радость» жителей от общения с губернатором автору материала понятны.

Автору материале непонятно другое. Ответственные лица и атланты большого бизнеса, которые считают, что мегапомойка рядом со станицей, посреди рисовых полей, это нормально – эти лица у себя дома ставят унитаз рядом с обеденным столом или, всё-таки, нет?