Путинскую Россию обвинят в геноциде

Судебные слушания по иску Украины против РФ пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18-27 сентября. Этот блок заседаний посвящен предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией.

Это серьезно, это не иск о каких-то вывезенных детях, которым портят настроение Путину - он фактически невыездной теперь. А геноцид - такое преступление, хуже которого нет.

В понедельник слово будет предоставлено российской стороне, во вторник выступит Украина, а в среду будут заслушаны другие государства, которым суд ранее разрешил участвовать в иске, в их числе Германия, Австралия, Австрия, Словакия, Чехия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Болгария, Канада и Нидерланды, следует из документов суда.

Президент Путин назвал целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

Но тут есть некоторая натяжка - США фактический основатель НАТО, всегда имел общую границу с Россией, еще со времен продажи Аляски. Турция всегда находилась у наших границ, и не сказать, чтоб эта граница всегда была спокойной.

С другой стороны, если брать угрозу сухопутного вторжения, то, конечно, вступление в НАТО стран бывшего соцлагеря и даже некоторых республик СССР, открыло для этого колоссальные возможности.

Но при чем тут геноцид?

Да, Украина за 30 лет потеряла почти половину населения, если брать советский период за точку отсчета. Но при чем тут Россия? Уже перепись 2001 года давала картину потери почти 10 миллионов населения. Это больше, чем в Руанде, но "заслуга" в этом целиком на киевских властях, на их экономической, социальной, а потом и национальной политике.

И списать людские потери эпохи приватизации и капитализации на войну последнего года, конечно, очень привлекательно с пропагандистской точки зрения, но вообще-то это хуцпа.

А.Б.