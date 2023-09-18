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Московский листок

Совбезу ООН, похоже всё...

Опубликовано 18.09.2023 в разделе комментариев 1

война оон
Совбезу ООН, похоже всё...

Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН.

"Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов", — разъяснил Кирби позицию Вашингтона.

The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.

Инициатива одновременно глупая и опасная. ООН на сегодня единственная мировая структура, пользующаяся безусловным уважением всех. Не без недостатков, но достоинства перевешивают.

ООН была создана по окончании 2 Мировой войны странами-победительницами, и в течение почти 80 лет худо-бедно, но поддерживала относительный порядок на планете. Тут все понятно - создана по итогам глобального потрясения. Но сегодня глобальные потрясения лишь начинаются, и говорить о каких-то итогах откровенно рано.

Соответственно, ООН может постигнуть судьба Лиги наций, прекративней свое существование с началом мировой войны. А действия Запада во главе с США к мировой войне вполне могут привести.

И если задача стоит именно такая, то ООН в нынешнем формате этому, конечно, помеха...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==165== написал 18.09.2023 11:22
Любимое занятие Баранова менять местами причину и следствие или замалчивать причину и возмущаться следствием.
Причина: Война развязанная Россией без всякой вменяемой причины. Оккупация, агрессия, захват территории суверенного независимого государства.
Следствие: Адекватная реакция мира на агрессивные действия России. Присутствие агрессора-оккупанта в совбезе ООН это нонсенс.
...
И когда вы уже отвыкните от советских ярлыков?
НАТО никогда ни на кого не нападает.
НАТО это оборонная инициатива.
НАТО это договор совместного использования войск стран Европы и Северной Америки в оборонных целях.
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