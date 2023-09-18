Совбезу ООН, похоже всё...

Президент США Джо Байден на следующей неделе намерен поднять вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета Безопасности ООН, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби перед предстоящим выступлением американского лидера на Генеральной Ассамблее ООН.

"Президент Байден и Соединенные Штаты поддержали бы (включение) большего числа членов", — разъяснил Кирби позицию Вашингтона.

The Washington Post в июне сообщала, что администрация Байдена разрабатывает план по добавлению в Совет Безопасности ООН еще шести стран без права вето.

Инициатива одновременно глупая и опасная. ООН на сегодня единственная мировая структура, пользующаяся безусловным уважением всех. Не без недостатков, но достоинства перевешивают.

ООН была создана по окончании 2 Мировой войны странами-победительницами, и в течение почти 80 лет худо-бедно, но поддерживала относительный порядок на планете. Тут все понятно - создана по итогам глобального потрясения. Но сегодня глобальные потрясения лишь начинаются, и говорить о каких-то итогах откровенно рано.

Соответственно, ООН может постигнуть судьба Лиги наций, прекративней свое существование с началом мировой войны. А действия Запада во главе с США к мировой войне вполне могут привести.

И если задача стоит именно такая, то ООН в нынешнем формате этому, конечно, помеха...

А.Б.