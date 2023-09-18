Украина откроет дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, в том числе в Западной Европе, чтобы иметь возможность увеличить расходы на армию, информирует газета The Wall Street Journal.

Продавать облигации группа Investment Capital Ukraine (ICU) совместно с правительством начинает уже на этой неделе.

Власти страны хотят нарастить расходы бюджета на оборону с 30 миллиардов до 40 миллиардов долларов в этом году, а в следующем – до 45 миллиардов.

Кажется, при таких планах разговоры о мире с Киевом вполне бесполезны. Война приносит слишком большие доходы.

А.Б.