Продажи импортных ноутбуков упали вдвое

За первые шесть месяцев текущего года поставки ноутбуков иностранного производства в Россию сократились почти на 46% по сравнению с 2021 годом, до 1,03 миллиона штук. При этом доля отечественных брендов на рынке ноутбуков выросла более чем в 5 раз, до 16%.

Место американских производителей занимают и китайские бренды. В частности, спросом пользуются Huawei, MAIBENBEN и ThundeRobot. Показатели наращивают российские DIGMA и Irbis.

При этом дефицита ноутбуков в России нет.

Никто правда, не анализировал демографический аспект проблемы - какая доля потребителей высокопроизводительных ноутбуков выехала из страны, уменьшив спрос?

А.Б.