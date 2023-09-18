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Московский листок

Продажи импортных ноутбуков упали вдвое

Опубликовано 18.09.2023 в разделе комментариев 1

интернет компьютер
Продажи импортных ноутбуков упали вдвое

За первые шесть месяцев текущего года поставки ноутбуков иностранного производства в Россию сократились почти на 46% по сравнению с 2021 годом, до 1,03 миллиона штук. При этом доля отечественных брендов на рынке ноутбуков выросла более чем в 5 раз, до 16%.

Место американских производителей занимают и китайские бренды. В частности, спросом пользуются Huawei, MAIBENBEN и ThundeRobot. Показатели наращивают российские DIGMA и Irbis.

При этом дефицита ноутбуков в России нет.

Никто правда, не анализировал демографический аспект проблемы - какая доля потребителей высокопроизводительных ноутбуков выехала из страны, уменьшив спрос?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
плесень написал 18.09.2023 10:58
современные ноутбуки по большей части г_но. плата от планшета, несъемная батарея, прибитая гвоздями система, крепление петель на от@бись, рудиментарная система охлаждения, экран IPS вырви глаз. а подвальные IRBIS и Digma - г_но в квадрате.
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