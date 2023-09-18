Продажи импортных ноутбуков упали вдвое

За первые шесть месяцев текущего года поставки ноутбуков иностранного производства в Россию сократились почти на 46% по сравнению с 2021 годом, до 1,03 миллиона штук. При этом доля отечественных брендов на рынке ноутбуков выросла более чем в 5 раз, до 16%.
Место американских производителей занимают и китайские бренды. В частности, спросом пользуются Huawei, MAIBENBEN и ThundeRobot. Показатели наращивают российские DIGMA и Irbis.
При этом дефицита ноутбуков в России нет.
Никто правда, не анализировал демографический аспект проблемы - какая доля потребителей высокопроизводительных ноутбуков выехала из страны, уменьшив спрос?
А.Б.
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плесень написал 18.09.2023 10:58