Из-за ситуации вокруг Украины возрастает возможность войны Европейского союза против России, сообщает Berliner Zeitung, вполне солидная германская газета.

Продолжение истощения украинской армии увеличивает риск того, что конфликт может перерасти в европейскую войну. Киев с поддержкой западных стран совершает все больше атак на российскую стратегическую инфраструктуру, такие как нападение на базу Стратегических ядерных сил в Энгельсе и Крымский мост.

Издание не исключает, что Запад будет вынужден активно вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить разрушительное поражение Украины. Киев может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как запланированные поставки оружия не смогут компенсировать огромные потери Вооруженных сил Украины.

В общем, нечто подобное уже было в истории Украины, когда получившая независимость бывшая российская провинция первым делом призвала иностранные войска - ошибка состояла в том, что войска были в основном германские, а Германия сама в тот момент терпела поражение в Первой мировой войне. И германские войска вышли после падения власти в Берлине.

Вторая оккупация Украины произошла во время Второй мировой войны, и это фактически была тоже европейская оккупация - кроме немцев, в ней уячаствовали румыны, венгры, хорваты и даже итальянцы. Правда, немцы не стали повторять старую глупость, и в украинскую самостийность уже не игрались.

Ну и вот на носу третья оккупация. На этот раз по просьбе киевского правительства, потерявшего на сегодня всякую самостоятельноть и целиком зависящего от Запада.

Безусловно, это провал кремлевской внешней политики, так и не сумевшей построить равноправные и доброжелательные отношения с Западом. Эти провал и политики на постсоветском пространстве - это нгадо было догадаться на двадцать лет "забыть" про Украину, не вести там никакой разведывательной работы и отправлять послами в Киев никчемных, но статусных отставников, как на курорт...

Разумеется, это провал и оборонной политики Кремля, потому что по сути вместо ожидаемой легкой прогулки в Киев (напомню, на начало марта во всех приличных киевских ресторанах были из России заказаны столики) случилась тяжелейшая военная кампания, с большими потерями как в живой силе, так и в технике. И за этот провал в планировании никто отвественности не понес, кроме публицистов, которых стали судить за дискредитацию армии.

А.Б.