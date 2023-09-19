В Германии заговорили о большой европейской войне против России

Из-за ситуации вокруг Украины возрастает возможность войны Европейского союза против России, сообщает Berliner Zeitung, вполне солидная германская газета.
Продолжение истощения украинской армии увеличивает риск того, что конфликт может перерасти в европейскую войну. Киев с поддержкой западных стран совершает все больше атак на российскую стратегическую инфраструктуру, такие как нападение на базу Стратегических ядерных сил в Энгельсе и Крымский мост.
Издание не исключает, что Запад будет вынужден активно вмешаться в происходящее, чтобы предотвратить разрушительное поражение Украины. Киев может потребовать, чтобы западные военные зашли на территорию Украины, так как запланированные поставки оружия не смогут компенсировать огромные потери Вооруженных сил Украины.
В общем, нечто подобное уже было в истории Украины, когда получившая независимость бывшая российская провинция первым делом призвала иностранные войска - ошибка состояла в том, что войска были в основном германские, а Германия сама в тот момент терпела поражение в Первой мировой войне. И германские войска вышли после падения власти в Берлине.
Вторая оккупация Украины произошла во время Второй мировой войны, и это фактически была тоже европейская оккупация - кроме немцев, в ней уячаствовали румыны, венгры, хорваты и даже итальянцы. Правда, немцы не стали повторять старую глупость, и в украинскую самостийность уже не игрались.
Ну и вот на носу третья оккупация. На этот раз по просьбе киевского правительства, потерявшего на сегодня всякую самостоятельноть и целиком зависящего от Запада.
Безусловно, это провал кремлевской внешней политики, так и не сумевшей построить равноправные и доброжелательные отношения с Западом. Эти провал и политики на постсоветском пространстве - это нгадо было догадаться на двадцать лет "забыть" про Украину, не вести там никакой разведывательной работы и отправлять послами в Киев никчемных, но статусных отставников, как на курорт...
Разумеется, это провал и оборонной политики Кремля, потому что по сути вместо ожидаемой легкой прогулки в Киев (напомню, на начало марта во всех приличных киевских ресторанах были из России заказаны столики) случилась тяжелейшая военная кампания, с большими потерями как в живой силе, так и в технике. И за этот провал в планировании никто отвественности не понес, кроме публицистов, которых стали судить за дискредитацию армии.
А.Б.
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россия была, есть и будет в написал 19.09.2023 10:15
Я согласен, к сожалению, с Вами о том, что война скоро не кончится. Украина не хочет войну прекращать, потому что ее территории оккупированы, украинцы прекрасно знают, что на этих оккупированных территориях происходило, сейчас происходит, какое насилие там творится. Россия не готова прекращать войну, потому что Путин живет в своем собственном иллюзорном мире, считает, что у него все идет в порядке. Пригожина победил недавно, как говорят, он чрезвычайно доволен тем, как все обошлось, опять он всех переиграл. Окончание войны – это будет означать некую слабость. А дальше, что после этой слабости случится с российским диктатором, никто не знает. Ключевой вопрос, мне кажется, вопрос о том, будет ли новая мобилизация в России. В прошлом году была очень простая последовательность событий: прошли выборы, через 10 дней объявили мобилизацию. Сейчас у нас восьмой день после выборов. Тому же самому начальству принесли данные о том, что народ в восторге от войны, все проголосовали за провластных кандидатов, других особо и не было, по крайней мере на уровне регионов и выше. Они могут считать, что это замечательная социология, они могут опять убедить себя, что мобилизацию все поймут и простят, до президентских выборов уже все забудут. Это вызовет опять, я думаю, серьезное напряжение внутри России. Скорее всего, к критическим последствиям не приведет, даже если будет новая мобилизация, просто будет еще больше усталости от войны, которая копится в российском обществе.
С точки зрения событий на фронте, мне кажется, вопрос в том, сможет ли украинская армия выйти к Азовскому морю. Здесь разные эксперты говорят разные вещи. Недавно мы обсуждали с экспертами, что российская группировка снабжается по одной железной дороге, в принципе, если украинская армия этот перешеек железной дороги отрезает, то дальше судьба группировки российской на юге находится под большим вопросом. Мне бы хотелось в данном случае верить в то, что наступательная операция Украины хотя бы таким частичным успехом завершится.