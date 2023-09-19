Ковидный госпиталь возобновляет работу

Резервный коронавирусный госпиталь в московском парке Сокольники возобновляет работу. В департаменте здравоохранения Москвы подтвердили его открытие и заявили, что возобновление работы является плановым и не связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона», — сообщили в столичном соцкомплексе.

В разгар пандемии при временном госпитале кроме сотен коек для заболевших и палат интенсивной терапии был также открыт обсервационный центр, в котором проживали не соблюдавшие карантинные меры москвичи.

16 сентября стало известно, что в Доме правительства России введут масочный режим и другие меры профилактики вирусных заболеваний. Уточнялось, что это связано с обычным для осени ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что в России не будут вводить ограничительные меры, в том числе масочный режим, без серьезных оснований.

А вот есть эти основания или нет - пока не известно...

А.Б.