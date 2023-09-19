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Московский листок

Калуга напоит Корею корейской же водкой?

Опубликовано 19.09.2023 в разделе комментариев 0

алкоголь виски
Калуга напоит Корею корейской же водкой?

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» начал производить корейский алкогольный напиток соджу. Традиционный алкоголь, считающийся корейской достопримечательностью и похожий на водку, изготавливается в основном из сладкого картофеля или из зерна.

В России напиток под брендом Stun крепостью 13 градусов будет выпускаться с пятью фруктовыми вкусами. Ожидаемая цена в розничных магазинах составит около 200 рублей за бутылку 0,375 литра.

После запуска производства компания рассчитывает выйти на продажи 50 тысяч декалитров в месяц уже в этом году, а в следующем — начать экспорт в Китай и Корею. При этом объем продаж соджу из Кореи в России «Кристалл» оценивает примерно в 60 тысяч декалитров в год.

Судя по всему, число потребителей именно корейской водки в России будет неуклонно возрастать, иначе зачем все это?

То ли речь о культурной экспансии, благодаря которой русские откажутся от привычной сорокаградусной водки, и перейдут на соджу. То ли число корейцев, решивших поселиться в России, станет так велико, что им выпить 50 тысяч декалитров в месяц будет раз плюнуть?

 А.Б.



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