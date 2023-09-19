Рубль будет приближаться по цене к бумаге, на которой напечатан

Доллар во втором квартале 2024 года может подорожать до 110 рублей. Об этом риске заявили эксперты Фонда Росконгресс в докладе «Перспективы рубля: валютный контроль или девальвация?», пишет РИА Новости.

Такое изменение курса возможно в случае сохранения текущей денежно-кредитной политики в России — если власти выберут вариант постепенного контролируемого ослабления национальной валюты, доллар будет расти на два рубля в месяц.

Точнее было бы сказать, что это рубль будет ослабевать, а не доллар укрепляться. Он тоже снижается, но не так стремительно.

А.Б.