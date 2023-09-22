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Московский листок

Будённого 16. Измайловский суд отказался выселять семью авиастроителей

Опубликовано 22.09.2023 автором А. Зимбовский РК инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Будённого 16. Измайловский суд отказался выселять семью авиастроителей

18 сентября 2023 года состоялось последнее заседание по иску ДГИ к семье Черепановых (авиастроителей, живущих в доме на проспекте Будённого 16).

Как рассказал Артур Коблев, юрист, представляющий интересы семьи и других жильцов этого дома, «процесс шёл с 2022 года. Сегодня суд отказал в выселении жильцов и удовлетворил наши исковые требования о признании за ними права пользования на жилое помещение и заключение договора социального найма».

Также на вопросы автором материала отвечает сама Лилия Черепанова.

Л.Ч. Муж живёт в общежитии с 2002 года. Уже 21 год. Я с 2007. В 2011 мы получили совместную

квартиру, так как вступили в законный брак.

А.З. А где вы работаете?

Л.Ч. Мы работаем на «АО ОДК ПК Салют». Это оборонный завод (выпуск двигателей для истребителей. — А.З).

А.З. Правильно я понимаю, что из общежития оборонного завода чиновники ДГИ зачем-то пытались

выселить сотрудников завода?

Л.Ч. Да. Но справедливость, всё-таки, есть и суд оказался на нашей стороне.

А.З. А долго вам нервы мотали?

Л.Ч. Долго. С 2015 года вообще нельзя было зарегистрироваться. Была российским бомжом.

А.З. Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему.

Л.Ч. Я очень счастлива и рада!

Рассмотрение остальных исков, поданных чиновниками на авиастроителей, ожидается в октябре.



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