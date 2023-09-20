Целование в зад Ким Чен Ына

Читаю: «Встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына указала на провальную политику администрации президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна. Такое мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин в статье, опубликованной в пятницу».

Не спорю – американцы давно не могут ничего поделать с КНДР, хотя и вредят санкциями как могут и изо всех сил. Но меня в данном случае не американцы интересуют, а Кремль. Давайте вспомним, что ведь ещё совсем недавно холуи США из Кремля, стремясь облизать анус Вашингтона как можно тщательнее, активно участвовали в удушении Корейской Народно-демократической республики санкциями, а северные корейцы, вспомним, всегда смотрела на русских, как на братьев.

Но в Кремле и Думе сидят, понятное дело, не русские.

Итак, в августе всего лишь 2017 года Кремль, стремясь удушить КНДР, не наложил вето на Резолюцию Совета Безопасности ООН и стал соучастником международных бандитов, полностью запретивших экспорт из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов основных статей северокорейского экспорта. А 11 сентября 2017 года Кремль точно так же не наложил вето на запрет импорта других стран в КНДР нефти и нефтепродуктов, и сам перестал их импортировать в КНДР. Кремль запретил создание совместных предприятий с участием северокорейского капитала, а также в дополнение к углю и металлам запретил ещё и экспорт северокорейского текстиля и химических продуктов. В результате, на сегодня доля торговли между самой Россией и КНДР составляет 0,006% от объема китайско-северокорейской торговли. Кремль Росси во вред, но лизал анус США изо всех сил!

Наконец, поддержанная Кремлём блокада КНДР запретила северокорейским гражданам работать за рубежом, и Кремль выгнал из России десятки тысяч работавших тут корейских врачей, инженеров и высококвалифицированных рабочих.

А вот теперь пресса сообщает: «Reuters: В ближайшие пару лет Россия сможет увеличить производство артиллерийских снарядов примерно до 2 млн штук в год. Это вдвое превышает прежние оценки Запада, но все еще далеко для удовлетворения потребностей Москвы. По словам американского чиновника, который говорил на условиях анонимности, в прошлом году Россия выпустила по Украине 10-11 млн снарядов. Оборонный сектор может производить около 200 танков в год, что вдвое превышает некоторые предыдущие западные оценки. Но и это далеко от удовлетворения потребностей. Он заявил, что Россия потеряла 2 тыс. танков, 4 тыс. бронированных машин и 270 тыс. человек убитыми и ранеными».

В прошлом, 2022 году первую половину года наёмники Кремля и наступали на Украине, и прочно удерживали позиции благодаря расходу снарядов в несколько раз превышающему тогдашний расход снарядов Украиной. Но снаряды – это не только уничтоженные по требованию США снарядные заводы Тулы и прочих промышленных центров, это и уничтоженные кадры инженеров и рабочих, способных быстро нарастить производство этих весьма точных и сложных изделий. Эти обезьяны в Кремле на такое просто неспособны!

И вот этим кремлёвским папуасам теперь приходится искать высокоразвитую в индустриальном и умственном отношении страну, которая могла бы обеспечить их снарядами для совершения на Украине преступления, запрещённого статьёй 353 Уголовного кодекса России – «ведение агрессивной войны». И они кинулись облизывать анус Ким Чен Ыну.

То, что к корейцам лезут целоваться твари, которые только что удушали КНДР, понятно даже холуям этих тварей, и они изо всех сил пытаются как-то обгадить главу КНДР – принизить его, причём, не только пытаются не только СМИ Украины, но и России. К примеру, поголовно блеют, что Ким Чен Ын приехал на «бронепоезде». Уроды, вы хотя бы картинки посмотрели, как выглядят бронепоезда.

И как выглядят в правительственных поездах салоны постсоветских правительственных обезьян.

Вот, к примеру, скромненький салон поезда президента Украины:

https://static.mk.ru/upload/entities/2023/04/05/15/photoreportsImages/detailPicture/c3/41/2e/ee/69532b49d1f25cf80f876c9c4c37d647.jpg

Ну, ладно, однако дело в том, что Кремлю приходится целовать в зад Ким Чен Ына не только из-за снарядов, но и по иным соображениям – Кремлю нужны отсутствующие в России мозги конструкторов оружия.

Вот ликуют кремлёвские патриоты:

«КНДР решила начать поставки своих новейших систем залпового огня KN-09 в РФ. Летает далеко, бьет очень точно. Аналог HIMARS.

Вдобавок к артиллерии КНДР поставит нам ракетные системы, которые способны сильно навредить Киеву (ВСУ). Но для Пхеньяна это ещё и способ протестировать новое оружие, которое встало на вооружение. Скажем, корейская реактивно-артиллерийская система KN-09, представленная примерно в 2014 году, может похвастаться дальностью до 220 километров. Калибр ее снаряда — 300 мм. А система KN-25, впервые представленная в 2019 году бьет дальше, чем на 400 км шестью снарядами калибра 600-мм и весом в три тонны каждый. В целом, эти РСЗО самые эффективные в мире. Они превосходят американские аналоги: «HIMARS» (KN-09) и MGM-140 ATACMS (KN-25). Теоретически, возможно, мы также получим от КНДР еще и 170-мм самоходно-артиллерийские установки М1989 «Коксан». Обычными боеприпасами эта САУ может работать на дистанциях до 40 км., а с применением активно-реактивных — 60 км. Это тоже намного более эффективно, чем самые современные натовские пушки. По информации поставки начнутся с октября. А на фронте СВО новые виды вооружения могут оказаться к ноябрю. Артиллерия КНДР одна из лучших в мире, а ее многомиллионные запасы снарядов уникальны по своим объемам. Благодаря им, Россия может переломить ситуацию на фронте».

Поняли, почему так горячо принимают Ким Чен Ына?

Вот читаю: «Президент РФ Владимир Путин утром 12 сентября встретился с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке. Он, в частности, заявил, что Россия работает над созданием оружия «на новых физических принципах».

И, как видите, в предыдущем сообщении выясняется, что это за «новые физические принципы». Это встретиться с Ким Чен Ыном и что-нибудь у него выпросить.

На другое у современной элиты России ума просто не хватает.