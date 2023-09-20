Америка имеет право знать. А мы?

19 сентября спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что, прежде чем говорить о предоставлении дополнительной помощи, необходимо, чтобы Владимир Зеленский представил отчет о полученной от США финансовой и военной помощи для Вооруженных сил Украины.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», — заявил спикер, добавив, что настроен потребовать все необходимые документы.

Интересно, а когда у нас в парламенте спросят, во что обоходится спецоперация на Украине?

Понимаю, что это государственный секрет, как и людские потери во время военных действий, но парламент-то имеет право знать? Голосуют же они за закрытые статьи бюджета.

Ну и нам, сирым и убогим, тоже какие-никакие общие цифры не помешали бы. Вместо статьи за то, что хочешь знать, что не положено... Кем не положено? Почему не положено? Нет ответа...

И это "поражение в информационных правах" - оно на какое время? Или до скончания века теперь?

А.Б.