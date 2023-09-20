Торговля с Японией рухнула

В августе 2023 объем экспорта Японии в Россию сократился на 57,6 процента в годовом выражении, до 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов). Импорт из России также снизился на 62,5 процента, до 61,88 миллиарда иен (418 миллиона долларов) говорят данные японского Минфина.

Поставки легковых автомобилей снизились на 42,5 процента, грузовиков и автобусов — на 46 процентов.

Помимо автомобилей, отгрузки генераторов из Японии снизились на 78,5 процента, компьютеров — на 97,7 процента, комплектующих для них — на 99,3 процента. Также Япония стала покупать меньше российского угля и СПГ, на 79,9 и 12,8 процента соответственно. Импорт цветных металлов сократился на 80,7 процента.

Конечно, японские автомобили можно заменить китайскими. Все можно заменить китайским, даже русскую водку. Но зачем?

Нет ответа...

А.Б.