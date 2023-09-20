Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бывшие нацистские режимы стремятся расширить СБ ООН "под себя"

Опубликовано 20.09.2023 в разделе комментариев 0

космос япония индия
Бывшие нацистские режимы стремятся расширить СБ ООН "под себя"

Япония поддерживает идею расширить состав Совета Безопасности ООН, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на сессии Генасамблеи ООН.

"Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки, а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", — сказал Кисида.

В качестве новых постоянных членов рассматривают Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.

Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны Генеральной Ассамблеи также выступил за реформирование Совета Безопасности ООН: «ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов СБ в 2027 и 2028 годах.

То есть наиболее активными сторонниками расширения СБ ООН оказались страны, потерпевшие поражение во ВМВ, и режимы которых были признаны преступными.

Сейчас Япония обладает мощной армией, которая запрещена конституией этой страны, производит современные самолеты и ракеты, что было запрещено для нее по итогам войны, про некоторым данным, обладает Токио и ядерным оружием, и средствми его доставки.

Конечно, нужно принимать Японию в СБ ООН, лучше одновременно с Северной Кореей.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вы верите в случайные причины гибели Пригожина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Два миллиона за Немоскву
Два миллиона за Немоскву
11.09.2023
Работников будет набирать машина
Работников будет набирать машина
08.09.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россиянам могут продлить права на вождение (0)
Бывшие нацистские режимы стремятся расширить СБ ООН "под себя" (0)
Торговля с Японией рухнула (0)
Америка имеет право знать. А мы? (0)
Целование в зад Ким Чен Ына (1)
Рубль будет приближаться по цене к бумаге, на которой напечатан (6)
Калуга напоит Корею корейской же водкой? (1)
Ковидный госпиталь возобновляет работу (5)
В Германии заговорили о большой европейской войне против России (24)
Полтавская. Ядовитый полигон и обезвреженная экспертиза. (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss