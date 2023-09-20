Бывшие нацистские режимы стремятся расширить СБ ООН "под себя"

Япония поддерживает идею расширить состав Совета Безопасности ООН, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на сессии Генасамблеи ООН.

"Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки, а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН. Сейчас, когда в следующем году будет отмечаться 80-летие ООН, настало время для конкретных действий", — сказал Кисида.

В качестве новых постоянных членов рассматривают Германию, Японию, Бразилию, Аргентину, Индию, ЮАР и Нигерию.

Канцлер Германии Олаф Шольц с трибуны Генеральной Ассамблеи также выступил за реформирование Совета Безопасности ООН: «ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также призвал поддержать кандидатуру Германии, которая хочет стать одним из меняющихся членов СБ в 2027 и 2028 годах.

То есть наиболее активными сторонниками расширения СБ ООН оказались страны, потерпевшие поражение во ВМВ, и режимы которых были признаны преступными.

Сейчас Япония обладает мощной армией, которая запрещена конституией этой страны, производит современные самолеты и ракеты, что было запрещено для нее по итогам войны, про некоторым данным, обладает Токио и ядерным оружием, и средствми его доставки.

Конечно, нужно принимать Японию в СБ ООН, лучше одновременно с Северной Кореей.

А.Б.