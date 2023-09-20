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Московский листок

Россиянам могут продлить права на вождение

Опубликовано 20.09.2023 в разделе комментариев 0

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Россиянам могут продлить права на вождение

Россиянам могут начать выдавать водительское удостоверение на 20 лет, а не на 10, сообщил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

По его словам, сейчас готовят соответствующие поправки. Депутат отметил, что не стоит «лишний раз заставлять собирать справки» граждан, которые исправно проходят медицинские комиссии, ничего не нарушают и не состоят на учете.

Давайте скажем честно: если собирать справки не формально, а по-настоящему проходить медосмотр, то система здравоохранения просто не выдержит нагрузки. Не случайно действующие права уже продлили на 3 года просто постановлением правительства - дело было во время пандемии, и здравоохранению и так нагрузки хватало.

Тут, конечно, возникает вопрос: почему вообще не выдавать права на всю жизнь?.

Конечно, мне возразят: с течением жизни человек может полностью или частично утратить навыки вождения. Например, ослепнуть или сойти с ума. Но чтобы сесть за руль полностью слепому, нужно, чтобы умственное помешательство произошло одновременно с потерей зрения. А это случается нечасто... И есть способы, наверно, изменить допуск к вождению у отдельных граждан, не заставляя всех подряд каждые 10 лет стоять в очередях и хуже того - создавать эти очереди.

 А.Б.



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