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Московский листок

Краткая история российско-армянских отношений на фоне карабахской катастрофы

Опубликовано 21.09.2023 автором в разделе комментариев 0

армения президент
Краткая история российско-армянских отношений на фоне карабахской катастрофы

Машину с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны РФ. В результате военнослужащие погибли. На месте происшествия работают представители следственных органов из России и Азербайджана. Как ранее заявили в министерстве, с начала эскалации в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, в том числе 1428 детей.

Если кому-то не понятно, любая война на Кавказе - это всегда в той или иной степени геноцид. Сейчас в Карабахе азербайджанцев нет, а когда-то жили. Скоро не будет армян, и эти 3 тысячи эвакуированных - лишь начало. Как не живут в Абхазии грузины, а турки-месхетинцы вообще исчезли.

Четверть века Арменией правили "карабахцы" - ветераны той войны за Карабах - когда-то, отправляя меня в зону землетрясения в 1988-м году, мой тогдашний начальник сказал: "Имей в виду, там, помимо землетрясения, еще и война. Может, и не увидимся больше".

"Карабахцы" отметились самым настоящим геноцидом, в чем сами же откровенно признавались. И режим, установленный ими в Ереване, хоть и был пророссийским, но практически был почти фашистским - не случайно же при них установили памятник Нжде, пособнику нацистов на Кавказе.

Этот режим сменился на Пашиняна, и сразу было ясно, что ради отношений с Западом пророссийский вектор в Армении сменится на другой, и Карабах будет сдан. Так и вышло.

Сейчас, правда, в этом армяне винят Россию, но винить следует самих себя - если единственной альтернативой Саргсяну и "карабахцам" оказался Пашинян, то Карабах больше не будет армянским. Путину же, по большому счету, все равно, кто там будет жить - армяне или азербайджанцы.

История завершает круг. Перестройка и развал СССР начались Карабахом - и им заканчиваются. Армения теряет Карабах, Россия теряет Армению, а перспектива восстановления СССР становится вообще малореальной.

 



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