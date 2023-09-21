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Московский листок

Генсек ООН раскрыл тайну войн последнего времени

Опубликовано 21.09.2023 в разделе комментариев 0

война оон
Генсек ООН раскрыл тайну войн последнего времени

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите по проблемам климата выступил с речью, критикующей неспособность добиться прогресса в борьбе с изменением климата, передает ABC News.

«Наше внимание здесь сосредоточено на решениях проблем климата – и наша задача неотложна. Человечество открыло врата ада. Ужасающая жара имеет ужасающие последствия. Бушуют пожары. Борьба с изменением климата меркнет по сравнению с масштабом проблемы», — сказал Гутерриш во время своего выступления.

Он предупредил, что если ничего не изменится, то температура повысится на 2,8 градуса, что приведет «к опасному и нестабильному миру».

А у нас в Москве жаркая погода на 20 сентября.

И Россия стала крупнейшим поставщиком зерна на мировой рынок. А еще 30 лет назад мы закупали фуражное зерно в Канаде и США.

У вас нет ощущения, что война на Украине в конечном счете идет за черноземы Приазовья и Причерноморья? За те самые херсонские арбузы, что стоили недавно по три рубля, при нынешнем-то курсе?

Именно это имел в виду Гутьерриш, когда говорил о нестабильном мире... Когда основные источники продуктов питания окажутся в руках режимов, вроде нашего.

 А.Б.



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